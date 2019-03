El Real Madrid arranca en Montreal con una suave sesión de trabajo

El Real Madrid comenzó la pretemporada en Montreal con una sesión suave de trabajo en la que sus jugadores sufrieron los rigores del primer día del verano, antes de iniciar una serie de tres partidos amistosos previos a la Supercopa de Europa que disputarán ante el Sevilla el próximo 9 de agosto.

El técnico Zinedine Zidane estuvo al frente del grupo de 25 futbolistas que viajaron el domingo desde Madrid hasta Canadá en un vuelo de siete horas y media con el que completaron los 5.800 kilómetros de distancia que separan a España de Canadá.

Sólo Keylor Navas se entrenó en solitario para recuperarse completamente de una tendinopatía aquilea en el pie izquierdo que le impidió disputar la Copa América con Costa Rica. El resto, incluidos muchos canteranos como Álex Craninx, Luca, Lienhart, Tejero, Achraf, Odegaard, Enzo, Febas y Mariano, se entrenaron con normalidad.

Nombres como Varane, Marcelo, Casilla, Danilo, Carvajal, Nacho, Casemiro, Isco, Kovacic, Benzema y Jesé cumplieron todas las órdenes del cuerpo técnico, que contó con la presencia de Antonio Pintus, nuevo preparador físico del Real Madrid.

Los jugadores blancos iniciaron su primer día de trabajo con un primer tramo del entrenamiento suave que alternaron con una media hora final más dura en la que todos sufrieron. Zidane, en rueda de prensa, avisó después de que sufrirán más en los próximos días.

"Hoy ha sido una sesión suave porque es el primer entrenamiento. Viajamos ayer, dormimos poco y el primer entrenamiento ha sido suave. Mañana vamos a hacer más. Hoy estoy contento de lo que he visto", declaró.

A la espera de la incorporación de los internacionales que disputaron la Copa América como James Rodríguez y de los que jugaron la Eurocopa como Sergio Ramos, Pepe, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale y Luka Modric, Zidane declaró estar satisfecho con la elección de Canadá como destino para iniciar la pretemporada.

"Tenemos a muchos jugadores fuera todavía, pero me gusta empezar a trabajar. Me gusta mucho Canadá, no solo Montreal, también más sitios del país. Me encanta el ambiente. Para mí es un placer estar aquí, es un país magnífico. Es un sitio bastante agradable y las instalaciones son magníficas.

El Real Madrid disputará su primer amistoso el próximo día 28 de julio ante el París Saint Germain; después, el 30 del mismo mes, se enfrentará al Chelsea; el 4 de agosto, el Bayern Múnich de Carlo Ancelotti probará al conjunto blanco; y, el 9, llegará el primer partido oficial del curso, la Supercopa de Europa que jugará contra el Sevilla en la ciudad noruega de Trondheim.