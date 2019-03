Raúl: "Me alegro cuando el Barça gana Copas de Europa"

Raúl González cree que la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona “ayuda a los dos clubes”: “El Barça no sería sin el Madrid y viceversa”, dice en una entrevista concedida junto a su mujer a la revista ‘Vanity Fair’.

“Se necesitan mutuamente. Cuando ellos ganan Copas de Europa me alegro, al final es un equipo español y no he tenido ninguna duda de proclamarlo públicamente. ¿Por qué voy a desear el mal a alguien? No entra dentro de mi forma de ser”, asevera la leyenda madridista.

Raúl explica también que su “sueño” era retirarse en el Real Madrid, pero no fue posible: “Mis hijos iban teniendo una edad, el mayor notaba la presión: que si tu padre se tiene que retirar… Mamen y yo decidimos en 2010 que lo mejor era irse. Dejé el Real Madrid y a las tres horas aterricé en Alemania. Fue emotivo y a la vez liberador. Me renové en un día”.

Sobre sus últimos años en el Real Madrid: “He sido muy feliz allí, mis mejores años. Pero hubo un momento en que no disfrutaba. Cuando eres el capitán, llevas mucho tiempo y hay cambios de presidentes… Perdía energía en otras cosas y no estaba fresco en el terreno de juego. Además, a veces tu cabeza quiere, pero el cuerpo no te da”.

Sobre Cristiano Ronaldo: “Una bestia física y buena gente. Tengo uno estupenda relación con él”.