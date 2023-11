Rafa Nadal realiza el saque de honor en el Manacor - Las Palmas de Copa del Rey

Rafa Nadal reapareció por sorpresa en el césped del Polideportivo Municipal Na Capellera para realizar el saque de honor en el partido de la Copa del Rey que enfrentaba al Manacor con la UD Las Palmas. El ganador de 22 grand slam, que jugó en las categorías inferiores del club manacorí, apareció por el túnel de vestuarios y fue hasta el centro del campo para realizar el saque de honor.

"Gracias @rafaelnadal por querer estar presente y por hacer el saque de honor en nuestro centenario y en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 23-24. Esperamos verte pronto por la pista", señaló el Manacor en su cuenta de X (antiguo Twitter) junto a un vídeo del momento.

El tenista balear fue ovacionado por todo el público presente en el Polideportivo Municipal Na Capellera y se quedó para presencia la victoria de Las Palmas (0-3) en la primera ronda de la Copa del Rey 2023-24, competición en la que el Real Madrid defiende el título logrado ante Osasuna.

El equipo canario se impuso con goles de Julián Araujo, Alberto Moleiro y Pau Ferrer Besalduch, aunque el Manacor amntuvo su sueño copero vivo hasta el minuto 68, el del primer gol de la UD Las Palmas.

Cuenta atrás para el regreso de Rafa Nadal

Rafa Nadal sigue con su proceso de recuperación para pode regresar a las pistas en 2024. El pasado mes de mayo anunciaba una retirada temporal para solucionar sus problemas en el psoas ilíaco, una lesión que le apartó del último Open de Australia el pasado mes de enero. El manacorí lleva ya diez meses sin jugar un partido oficial y, a día de hoy, ocupa el puesto 240 de la ATP.

El director del Open de Australiaadelantó hace unos días que el regreso de Nadal se produciría en el grand slam oceánico, algo que el manacorí matizó horas después dejando en el aire la fecha y momento de su regreso a las pistas.

"No hay aún fecha de vuelta. La Copa Davis ya no, porque estamos eliminados y noviembre no hubiera podido ser. Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses. Mi primera opción ahora mismo sería en enero, en Australia, pero no lo sé seguro", aseguró el ganador de 14 Roland Garros el pasado 20 de octubre.