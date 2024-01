Primera rueda de prensa sólo para mujeres en el fútbol: "No se pongan histéricos"

Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, organizó una rueda de prensa inédita en el fútbol brasileño y tal vez mundial: sólo pudieron acudir periodistas mujeres.

"Por increíble que parezca, muchos hombres me preguntaron por qué podían venir solo mujeres. Yo les digo: no se pongan histéricos. A nosotras nos dicen histéricas cuando queremos ser oídas y la verdad es que no lo somos", dijo al inicio de su conferencia de prensa en el estadio paulista.

"Me gustaría que este encuentro sea simbólico para los hombres"

Y abundó: "Me gustaría que este encuentro sea simbólico para los hombres: que en esta hora que estamos aquí todas juntas, ellos sientan lo que nosotras las mujeres sentimos desde que nacemos".

En cuanto a la posición que ocupan las mujeres en el deporte, Pereira se mostró contundente: "Las mujeres no queremos ningún privilegio, solo queremos la oportunidad de mostrar que somos competentes. Queremos espacios en el mundo del fútbol, que es todo masculino".

"Yo voy a las reuniones de la CBF y son todos hombres, de la federación paulista y son todos hombres, llamo a conferencias de prensa y vienen 30 hombres y dos o tres mujeres. ¿Por qué pasa eso?", se cuestionó la máxima mandataria del Palmeiras, quien econoció sentirse "extremadamente sola" en esos casos.

'No es normal'

Por eso, Pereira dice plantarse: "Tenemos que decir basta a eso, no puede ser normal. Que haya solo una mujer al frente de un club grande en Sudamérica no es normal. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sufrimos diversas restricciones que nos impiden llegar?".

Finalmente, Pereira habló de un "machismo estructural" en el fútbol y dejó en claro que busca "abrir los ojos" para que más mujeres puedan acceder a los puestos que deseen: "Nosotras somos capaces, solo queremos más oportunidades".

Época dorada del club

La empresaria brasileña se convirtió en 2021 en la primera mujer en presidir el Palmeiras. Pereira era consejera del club desde 2017, antes de convertirse en la 40º presidente de la entidad paulista.

Su mandato ha coincidido con la mejor racha de títulos en la historia del club. El equipo masculino ha ganado seis títulos en dos años: la Recopa Sudamericana (2022), una Supercopa de Brasil (2023), dos campeonatos brasileños y dos del Estado de São Paulo. El femenino, por su parte, se hizo con la Libertadores.

Su objetivo no es otro que presentarse a la reelección a final de año.