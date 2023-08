La Policía australiana podría investigar el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

La Policía de Australia, lugar donde se jugó el pasado Mundial Femenino de Fútbol, podría llevar a cabo una investigación por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la celebración del título. El presidente de la RFEF se podría enfrentar a una hipotética denuncia en el país australiano en caso de que Jennifer Hermoso testificase o propusiera una sanción en el mismo país. "Generalmente, cualquier persona puede interponer una denuncia. Sin embargo, para que el incidente sea investigado, la víctima tendría que presentar un testimonio formal", ha subrayado la Policía de Nueva Gales del Sur.

Por el momento, la campeona del mundo no ha formalizado ninguna denuncia, aunque no se descarta que lo lleve a cabo durante los próximos días. Asimismo, el país oceánico recoge en su legislación el concepto de consentimiento afirmativo, el cual supone el claro consentimiento por ambas partes para mantener cualquier tipo de relaciones sexuales. En caso de determinarse que se tratase de un beso no consentido, se podría considerar como un delito tipificado denominado "asalto indecente", el cual se castiga con una pena máxima de cinco años de cárcel en el mismo país.

Apoyo desde Australia a Jenni Hermoso

Muchos de los deportistas y comentaristas australianos han querido mostrar su apoyo a la campeona del mundo, así como varias jugadoras de la selección nacional, entre las que se encuentran Sam Kerr y Setph Catley. Ambas jugadoras se han sumado a 'retuitear' los comentarios que ha publicado Jenni Hermoso a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el exfutbolista australiano Craig Foster también se ha sumado a las criticas por el gesto de Rubiales y ha indicado que ello muestra "un problema mucho mayor". La experta en Derecho en el área de discriminación de género, Karen O'Connell, ha subrayado que la posibilidad de que la investigación prospere es "remota".

Otros casos similares

Más mujeres han sacado a la luz casos similares al de Rubiales con Jenni Hermoso. La exatleta olímpica Jana Pittman, la cual participó en los Juegos del 2000, señaló que ella también recibió "un beso inapropiado de un entrenador, no el mío, un entrenador internacional en lo que era algo normal en ese entorno"