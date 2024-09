La polémica conversación entre Díaz de Mera y Pezzolano en pleno Barça-Valladolid: "No peguéis... faltitas solo"

En las últimas horas un vídeo en el que salen conversando el árbitro Díaz de Mera y el entrenador del Valladolid, Paulo Pezzolano, en el descanso del Barça-Valladolid (7-0) ha generado mucha polémica en redes sociales.

Las cámaras de Movistar Fútbol captaron la charla entre el colegiado y el técnico uruguayo tras el descanso, cuando el FC Barcelona ya ganaba a los vallisoletanos por 3-0 con goles de Raphinha, Lewandowski y Koundé.

"Solo os pido una cosa... Quiero que no peguéis, que no peguéis, ¿vale? Que sean faltitas solo"

En la conversación se puede ver como el árbitro Isidro Díaz de Mera le comenta a Pezzolano que su equipo no entre con tanta fuerza: "Solo os pido una cosa, una cosa... Sé que ellos (Barça) tienen muchas protestas. Quiero que no peguéis, que no peguéis, ¿vale? Que sean faltitas solo". En los primeros 45 minutos el Valladolid cometió 3 faltas por las 4 del Barça, aunque la única tarjeta amarilla la vio Javier Sánchez. Este vídeo, como era de esperar, ha creado un gran revuelo entre los usuarios, especialmente entre los seguidores del Real Madrid. Por contra, desde el plató de Movistar se elogió la distendida y natural charla entre ambos: "Maravilloso", "Es un detalle de futbolero buenísimo".

En la segunda parte el conjunto de Flick siguió desplegando su mejor fútbol y endosó otros cuatro goles más a los Castello leoneses, que recibieron un total de 7 tantos y tres amarillas (también la vieron Martin y Pérez).

Pezzolano: "Ha sido lamentable..."

Tras el duelo, Pezzolano atendió a la prensa y se mostró autocrítico tras el repaso de los culés: "Pedir disculpas a la afición y a la ciudad, no se lo merecen. Fue lamentable. Nadie se merece lo de hoy. Ha sido lamentable. No hay otra palabra. Pusimos lo mejor que teníamos en cancha y no podíamos competir. Nadie se libra. Lo hemos hecho todo mal, el Barcelona nos ha pasado por encima y lo hemos hecho todo mal", concluyó el técnico argentino.

El Barça, líder, empieza con pleno

El FC Barcelona, por su parte, se ha ido al primer parón de selecciones en lo más alto de la clasificación de la Liga tras ganar los 4 primeros partidos (12 de 12) y después de la espectacular goleada en Montjuic al Valladolid. Los de Flick empiezan con pleno y muy acertados de cara a puerta (13 goles), además de una buena actuación defensiva (solo 3 encajados). El Real Madrid, segundo, tiene los mismos puntos (8) que Atlético de Madrid y Villarreal.

