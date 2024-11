Piqué, tras el referéndum del 1-O: "Lopetegui y Ramos me dijeron: 'Gerard, tienes que pedir perdón'"

Gerard Piqué ha concedido una entrevista a TV3 en la que ha repasado y hablado sobre varios temas y en la que destaca el episodio ocurrido en 2017, cuando el entonces defensa del Barcelona acudió a la concentración de la selección española justo después del referéndum del 1 de octubre y que Geri apoyó. Esa consulta, que fue sancionada como "inconstitucional" por el Tribunal Supremo, generó unas semanas de extrema tensión social en Cataluña y el FC Barcelona decidió jugar a puerta cerrada su partido ante Las Palmas.

"Fue un día muy duro, al final se jugó un partido que creo que no debería haberse jugado, pero es una opinión más personal y el club decidió acabar jugando. Al terminar el partido me pusieron el micro en la zona mixta. Me emocioné y al día siguiente fui a Madrid a la selección española", explica Piqué a TV3.

Al llegar a Las Rozas, como explica el exjugador catalán, Lopetegui y Ramos le pidieron que hiciera una disculpa pública por su apoyo a ese referéndum.

"Voy con la selección española, llego a Madrid, a Las Rozas, y, sorprendentemente, esa noche me cogen el míster y el capitán, que eran Julen Lopetegui y Sergio Ramos. Me dicen: 'Gerard, debes pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña...'", señala Piqué.

"Yo dije: 'Hombre, yo creo que me he posicionado en el derecho a votar y poder decidir. No voy a hacer declaraciones ni a pedir perdón'. Y bueno, Julen me había preparado un papel con lo que tenía que decir y me dijo que debía dar una rueda de prensa", recuerda el exjugador del FC Barcelona.

Gerard Piqué aclara que tiró a la basura ese papel de Lopetegui y reconoce que desde aquel día la polémica siempre le persiguió cada vez que iba con la selección española.

"Llegué a la habitación, tiré el papel a la papelera y les dije: 'Mirad, si queréis que dé una rueda de prensa la haré, pero a mi manera y diré lo que creo. No voy a pedir perdón, ya os aviso'. Hostias, a partir de ahí siempre que iba a la selección era follón, silbidos...", subraya Gerard Piqué.

