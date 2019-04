Piqué: "En la Champions estamos jugando un buen fútbol y estamos en un buen momento"

Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, declaró este viernes durante la presentación de su nuevo proyecto empresarial, el Fútbol Club Andorra -en la que también comentó asuntos relativos al Balón de Oro, al francés Antoine Griezmann o al candidato del PP, Pablo Casado- que "no" le incumbe a él hablar sobre la sanción al atlético Diego Costa.

El jugador blaugrana, que anunció un acuerdo de patrocinio para los próximos 10 años con la entidad bancaria andorrana que también patrocina el club de baloncesto de la Liga ACB, se refirió de esa forma a la sanción de ocho partidos del delantero del Atlético de Madrid, expulsado en el partido de la pasada jornada de Liga que le enfrentó al FC Barcelona.

"No me incumbe a mí hablar sobre la sanción a Diego Costa. A mí me sancionaron cuatro partidos por casi decir lo mismo, pero ya aseguré en su día que yo no dije eso que comentó el árbitro. Creo que los otros cuatro partidos son por agarrar al colegiado. Al final, las normas son las que son", indicó.

Piqué habló sobre la actualidad deportiva que incumbe a su club y también a sus rivales. "En la Liga de Campeones estamos jugando un buen fútbol y estamos en un buen momento y muy mentalizados. Con los cinco sentidos puestos y con ganas de cerrar la liga para centrarnos más en la competición europea".

No quiso hablar de política

Al ser preguntado por las palabras de Pablo Casado, candidato del Partido Popular, que publica el Diario Marca y que le compara con Rafa Nadal, el defensa blaugrana evitó comentarlas:"No es el día para hablar de esto, ya que estamos presentado un proyecto interesante del Fútbol Club Andorra. No es el día para hablar de política", afirmó.

Al defensa, nominado mejor jugador del partido en Old Trafford contra el Manchester United, se le preguntó por si le gustaría optar al Balón de Oro, ya que siempre se habló del internacional madridista Sergio Ramos como un candidato. "No tiene ningún sentido preguntar esto. Leo Messi está por encima de todos los jugadores del mundo. Él sí que está a otro nivel".

Sobre la posibilidad de que el Barcelona fiche este verano a Antoine Griezmann, jugador francés del Atlético de Madrid y protagonista de 'La Decisión' el pasado verano, un documental producido por una de las empresas de Gerard Piqué, el central indicó que "es un gran jugador". "Los que estamos somos muy buenos y quien llegue tiene que aportar mucho más", precisó Piqué.