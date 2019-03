Pepe: "Seguramente sea el partido más importante de mi carrera"

El jugador del Real Madrid Képler Laverán 'Pepe' afirmó, de cara a la final de Liga de Campeones de este sábado ante el Atlético de Madrid, que se están preparando no sólo para "90 minutos", sino que lo están haciendo para "120 minutos" porque tendrán que estar "preparados ante todas las dificultades que pueda tener el partido", subrayando que en una final "no hay favorito" y que la de Milán estará al "50 por ciento".

"Hacemos lo que el míster nos pide en cada entrenamiento. Lo que el míster ha estudiado del adversario nos lo pasa a nosotros y analizamos lo que pueda pasar en el partido. A nivel físico tenemos que trabajar muy fuerte para poder llegar bien al partido y no sólo para 90 minutos, sino para 120. Tenemos que estar preparados para todas las dificultades que pueda tener el partido", dijo Pepe en el día de atención de medios de este martes, celebrado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Además, el portugués señaló que "en una final no hay favorito" y que tendrán "oportunidades" de ganar para ambos equipos. "Nosotros partimos del mismo porcentaje que ellos y estamos al 50 por ciento. La verdad que el Real Madrid por historia podría serlo, pero creo que en el fútbol y más en este tipo de partidos no hay favoritos. Seguramente el equipo que mejor lo haga ganará el partido", apuntó.

La final, al 50%

"Creo que una final está al 50/50. Ellos tienen ilusión y nosotros también. Es una oportunidad para nosotros que podamos seguir haciendo historia en un club tan grande con el Real Madrid, siempre respetando al Atlético de Madrid", agregó.

Falta tan sólo cuatro días para que llegue la final de Milán y el central blanco manifestó que han "trabajado muy fuerte" durante estos días y que así lo seguirán haciendo "para cuando llegue el partido más importante" de sus "vidas". "Va a ser difícil para nosotros este partido, pero lo afrontamos con la mayor ilusión", indicó.

"Tenemos que jugar con las armas que tenemos. El míster sabe perfectamente lo que tenemos que hacer y nosotros también. Es una oportunidad para todos los jugadores del Real Madrid ganar esta final y poder seguir haciendo historia y darle una alegría a la afición", añadió.

"El partido más importante de mi carrera"

Para el luso, la de Milán será la primera final de 'Champions' que podrá disputar debido a que en 2014 no pudo disputar la de Lisboa por lesión y explicó que para él "personalmente significa una oportunidad hacer las cosas bien y ayudar" a su equipo. "Espero poder hacerlo. Si el míster cuenta conmigo estaré encantado de la vida de poder ayudar a mi club", aseveró.

"Seguramente sea el partido más importante de mi carrera. Una final siempre es un partido importante para todos nosotros. Podemos hacer historia en el Real Madrid y somos unos privilegiados de estar en este club y poder disputar una final. Estamos bastante ilusionados de estar aquí y conseguir este sueño", recalcó.

De este modo, Pepe manifestó que para él su "victoria personal" ahora mismo es "poder entrenar cada día en el Real Madrid" y que para él es un "sueño" estar en el club 'merengue'. "Pongo de mi todo en el campo porque esto me hará estar muchos años en el Real Madrid", argumentó.

Keylor, "un porterazo"

"Le he dicho al presidente y a mi entrenador que me dejen competir. Lo que me hace estar bien es competir con mis compañeros y dar lo mejor en cada partido y en cada entrenamiento para ayudar a mi equipo", expresó.

Al ser cuestionado por el técnico del conjunto blanco, Zinedine Zidane, Pepe argumentó que gracias a él "ha sido posible" llegar a la final de la Liga de Campeones, pero que no puede "hablar" ni decir lo que hubiera pasado con Rafa Benítez. "El fútbol es así. Son oportunidades, él ha tenido la suya y nos ha podido llevar a la final. Ojalá dentro de cuatro días podamos estar bien y ganarla", indicó.

El luso también fue preguntado por su compañero Keylor Navas y explicó que el costarricense "ha demostrado durante todo el año lo que es, un porterazo". "Es muy fuerte mentalmente y le gusta mucho trabajar", manifestó.

Espera "un partido bonito"

Por otro lado, acerca del equipo rival, el central comentó que piensa que "va a llegar bien" que tiene "muchos jugadores de mucha calidad", por lo que "sería injusto destacar sólo a uno". "Es un equipo que pelea junto, que juega junto y que son muy compañeros. Destacar a solo uno de ellos no es justo", remarcó.

"Nosotros en toda la 'Champions' también hemos jugado como un equipo, juntos y unidos. Es una plantilla de mucha calidad y a ver lo que nos espera. Va a ser un partido bonito y la afición seguró que disfrutará", destacó.

Finalmente, Pepe señaló que "cada título tiene su punto de especial" y que para él ahora lo más importante es la 'Champions'. "Seguramente que para otros sea otro título. Tenemos que enfocarnos en ese día, prepararnos bien y jugar como hemos hecho durante toda la 'Champions'", puntualizó. "No sería un fracaso el no ganar. Sería un fracaso si no hemos estado juntos, como compañeros", concluyó.