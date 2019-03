Pepe Castro: "El Sevilla viaja muy ilusionado y sin complejos"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha asegurado que viaja "muy ilusionado y sin complejos" a Trondheim (Noruega), donde su equipo disputará el martes la Supercopa de Europa al Real Madrid, porque tiene la "motivación de engrandecer las vitrinas con un título más y de seguir creciendo".

Castro, que ha atendido a los periodistas en el aeropuerto de San Pablo antes de tomar el vuelo que llevará a Noruega a la expedición sevillista, espera "dar otro motivo de orgullo" a la afición, singularmente a los cerca de dos mil hinchas que han despedido entre vítores a sus jugadores en el campo de entrenamiento.

"Hay muchos jugadores nuevos y es bueno que vayan conociendo cómo es nuestra afición, que sientan ese calor y el deseo que tenemos de ganar por muchos motivos: por compañeros lesionados como Krohn-Dehli e incluso por Coke", ha explicado el dirigente sevillista.

Castro, no obstante, ha admitido que "el reto" de superar al Real Madrid "es complicado" porque los madridistas, "aun con bajas, son tan buenos que siempre tienen jugadores de nivel para suplirlos", pero también es consciente del "gran potencial" del Sevilla.

"Queremos empezar a ver el sistema Sampaoli, que parece arriesgado, pero es que nosotros somos así. Por ejemplo, si no hubiéramos arriesgado comprando en su momento a Julio Baptista, ¿dónde estaríamos ahora?", se ha preguntado el mandatario blanquirrojo.

No obstante, Pepe Castro estima que es "una final precipitada" pues el entrenador argentino "no ha podido trabajar todo el tiempo que quisiera", pese a lo cual ha anunciado que el club va "a poner el cartel de 'no hay billetes' con los abonos, fruto inequívoco de la ilusión de los sevillistas, que siempre quieren más".

No ha ocultado que prefiere que el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, no dispute la final de la Supercopa de Europa, aunque considera que el conjunto blanco tiene "jugadores de nivel" para sustituir al luso.

