Parejo, sobre el presunto amaño del Valladolid vs Valencia: "Pongo la mano en el fuego por mí, por mis compañeros y por el club"

El internacional español Dani Parejo ha afirmado que pone "la mano en el fuego" tanto por él, por sus compañeros y por el Valencia después de la investigación abierta en relación al último partido de Liga que enfrentó a su equipo con el Valladolid y que está envuelto en un posible amaño.

"Ya lo dije antes, que ponía la mano en el fuego por mí, por mis compañeros y por el club. Nosotros no tenemos nada que ver y el que haya coincido esto con alguna ley, alguna norma o cualquier tipo de situación... el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", indicó Parejo en la única pregunta que contestó sobre el tema.

Los periodistas volvieron a preguntar, pero Parejo ya se centró únicamente en aspectos relacionados con la selección española y sus próximos compromisos. Uno de los temas más preguntados fue el estado del césped. "Es una superficie en la que no estamos acostumbrados a jugar. Es un inconveniente, pero sólo por la falta de costumbre, no tiene que ser motivo de excusa ni nada para no sacar los tres puntos", avisó.

"Hoy estoy aquí gracias a mi trabajo en mi club y durante la temporada. Es una recompensa, para mí es un orgullo estar en la selección por segunda convocatoria consecutiva. No entiendo el juego de otra forma, me intento expresar en el campo cómo soy", manifestó el centrocampista 'che'.

"Estos años atrás había un equipo increíble y con magníficos futbolistas, como los hay ahora. El fútbol pone a cada uno en su sitio, con el trabajo, el sacrificio, el respeto y la humildad, puedes llegar a cumplir objetivos", añadió orgulloso.

Preguntado por su anterior experiencia en el combinado de Luis Enrique, Parejo dijo que "en el anterior partido" se sintió cómodo y a gusto. Al final, cada partido y cada rival el míster intenta buscar un modelo distinto de juego u otro. Yo creo que hay que estar preparado para todo", finalizó.