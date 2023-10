Özil y Arda Turan cargan contra Israel: "Está matando civiles y niños inocentes..."

El conflicto entre Israel y Hamás sigue cobrándose vidas día tras día. Hace unas horas murieron 471 personas en un hospital de Gaza, el ataque, en un principio, se le atribuyó a Israel pero poco después han comenzado a surgir dudas ya que las Fuerzas de Defensa de Israel han publicado una conversación entre miembros de Hamás en la que confirman que el misil que cayó sobre el hospital salió de Gaza.

Pese a todo, y como en cualquier conflicto, las personas normalmente se postulan de un lado u otro, incluido los famosos, futbolistas, actores... En este caso hay dos exjugadores, Mesut Özil y Arda Turan, que han criticado duramente la actitud que está tomando Israel en los últimos días.

Turan: "Israel está matando civiles, niños inocentes"

"Israel está matando civiles, niños inocentes. El mundo entero debería unirse y alzar la voz contra este cruel acto. Quien no reaccione hoy, será responsable. La humanidad no puede vivir con este dolor, con esta brutalidad. Israel detenga el crimen contra la humanidad", ha asegurado Turan, ex del Atleti, en una historia en su perfil de Instagram.

Özil: "Esto es una pesadilla, ¿dónde está la humanidad, gente?"

Özil, por su parte, hizo lo propio en 'X', el ya retirado futbolista es de ascendencia turca, al igual que Turan: "¿Puede haber alguna razón en este mundo para lanzar bombas cada día, cada hora sobre seres humanos inocentes y especialmente sobre niños pequeños para matarlos? ¡Definitivamente no! Esto es una pesadilla. ¿Dónde está la humanidad, gente?".

Benzema, acusado de tener vínculos con 'Los Hermanos Musulmanes'

Karim Benzema, estrella del Al-Ittihad Jeddah, ha sido otro de los futbolistas que han mostrado su apoyo a Gaza y Palestina ante los ataques de Israel. Sin embargo, algo que no nos vimos venir fueron las palabras este martes por la noche del ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, que acusó al galo de tener vínculos con una organización catalogada de 'terrorista' por algunos países: "El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", dijo a la cadena 'CNews'.

Hace unos días, el ex del Madrid se pronunció en 'X' sobre el conflicto: "Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños".