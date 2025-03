Osasuna presenta un recurso por alineación indebida de Íñigo Martínez

El partido entre Barcelona y Osasuna, jugado este jueves en Montjuic y que los de Hansi Flick ganaron con justicia (3-0), no ha acabao con el pitido final. Y es que el club navarro ha informado que ha presentado un recurso por lo que entiende alineación indebida de Íñigo Martínez, apoyándose en el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Esa norma especifica que un jugador que no acuda a la llamada de su selección nacional por lesión no podrá disputar un partido hasta cinco días después del último encuentro que juegue dicha selección.

Hay que recordar que la selección española se enfrentó a Países Bajos el domingo 23 de marzo en Mestalla y el Barcelona - Osasuna se jugó cuatro días después, el jueves 27. El club navarro, a través de un comunicado, entiende que "la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado" dicho artículo de FIFA.

El club navarro repasa en ese comunicado la cronología de los hechos y recuerda el 17 de marzo la RFEF comunicaba la baja del central azulgrana de la lista de Luis de la Fuente por "motivos médicos". Además, expone que otros dos jugadores (Marc Casadó y Bryan Zaragoza) también se cayeron de la lista por lesión, aunque apunta que solo el delantero "se incorporó a la concentración de la selección española para ser evaluado por sus servicios médicos".

"Es evidente que, en cumplimiento con el citado Reglamento de la FIFA, ninguno de estos jugadores eran hábiles para participar en el encuentro que tuvo lugar ayer correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports al no cumplirse los plazos establecidos por el mismo", sostiene Osasuna.

Ante estos hechos, Osasuna entiende que "este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA" y diferencia los casos de Íñigo Martínez, Marc Casadó y Bryan Zaragoza de los de los jugadores de la selección española sub 21 de los jugadores Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, quienes sí fueron desconvocados de su segundo compromiso por Santi Denia, sin haber una causa médica de por medio.

"El Club Atlético Osasuna entiende que Iñigo Martínez, cuya no comparecencia con la selección española se circunscribió a una baja médica, no era hábil para disputar el encuentro de ayer de acuerdo a lo expuesto por el Reglamento de la FIFA. Atendiendo a este hecho, la entidad navarra ha tomado la decisión de presentar un recurso por alineación indebida en defensa de sus derechos, de la limpieza de la competición y de la igualdad de todos su participantes", concluye Osasuna.

Comunicado íntegro de CA Osasuna

El Club Atlético Osasuna presenta un recurso por alineación indebida del Fútbol Club Barcelona en el partido de ayer

La entidad navarra entiende que la participación de Iñigo Martínez en el partido vulnera el Reglamento de la FIFA

El Club Atlético Osasuna ha presentado en el día de hoy un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por alineación indebida del Fútbol Club Barcelona en el encuentro disputado anoche en el estadio Lluís Companys. La entidad entiende que la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional.

El pasado 17 de marzo, la Real Federación Española de Fútbol publicó en sus canales de comunicación que el futbolista Iñigo Martínez causaba baja en la convocatoria por motivos médicos, concretamente por “una parameniscitis interna en su rodilla derecha remitida en el informe recibido del FC Barcelona”. De igual modo, ese mismo día también se comunicó la desconvocatoria de la selección española de los futbolistas Marc Casadó y Bryan Zaragoza por motivos médicos, siendo este último el único que se incorporó a la concentración de la selección española para ser evaluado por sus servicios médicos. Es evidente que, en cumplimiento con el citado Reglamento de la FIFA, ninguno de estos jugadores eran hábiles para participar en el encuentro que tuvo lugar ayer correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports al no cumplirse los plazos establecidos por el mismo.

Siendo una baja médica la justificación de la desconvocatoria, como así fue comunicado por la propia RFEF, el Club Atlético Osasuna entiende que este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA. La entidad navarra sí valora como una cuestión diferente la liberación de su segundo compromiso con la selección española sub 21 de los jugadores Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, ya que la desconvocatoria de los mismos no se justificó por una causa médica.

No obstante, el Club Atlético Osasuna entiende que Iñigo Martínez, cuya no comparecencia con la selección española se circunscribió a una baja médica, no era hábil para disputar el encuentro de ayer de acuerdo a lo expuesto por el Reglamento de la FIFA. Atendiendo a este hecho, la entidad navarra ha tomado la decisión de presentar un recurso por alineación indebida en defensa de sus derechos, de la limpieza de la competición y de la igualdad de todos su participantes.

