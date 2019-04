El once de la historia para Antoine Griezmann... con Cristiano de suplente

RAMOS, OBLAK Y ÉL MISMO, TITULARES

Antoine Griezmann es un 'gamer' total, y no solo por las partidas que juega al Fortnite y que han valido para ver alguna que otra celebración suya. El francés también es un amante de los juegos de fútbol, y de vez en cuando muestra cuál sería su equipo ideal. Ahora toca uno histórico, con Maradona y Ronaldinho en un once en el que están Messi y él... pero no Cristiano.