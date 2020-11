Nuevo y esperanzador parte médico de Maradona: "La recuperación nos asombra, es buenísima"

Argentina y medio mundo sigue en vilo las últimas noticias sobre el estado de salud de Maradona, que tuvo que ser operado de urgencia por un coágulo en la cabeza.

El último informe médico, facilitado por Leopoldo Luque, médico de 'El Pelusa', invita al optimismo.

"Está conectado, de muy buen humor, la recuperación nos asombra, ya ha pasado con Diego", explico Leopoldo Luque.

“Hay que ser cautos, porque es un posoperatorio de una neurocirugía, pero asombra. El síntoma que vemos es el estado de ánimo, hay parámetros que uno espera para evaluar, pero la recuperación es buenísima", agregó Luque.

Leopoldo Luque también desveló algunos detalles sobre su conversación con Maradona, que el pasado viernes cumplió 60 años.

"De verlo hoy a la mañana y verlo ahora, uno se entusiasma"

"Pidió agua, y me decía 'vos te querés retirar como un campeón'. Me saludó, me preguntó cómo estaba, les decía a los de seguridad: 'Sáquenlo a Luque'", explicó Luque.

"Es muy pronto decir cuándo estará de alta, él está bajo control en terapia y salgo a dar tranquilidad; la misma tranquilidad que dan los terapistas. La familia lo está cuidando", apuntó el médico personal de Maradona.

"De verlo hoy a la mañana y verlo ahora, uno se entusiasma. Diego está cursando un posoperatorio, somos optimistas porque lo vemos. La mayoría de las complicaciones surgen pronto, a las 24 horas, que son las más críticas, donde uno ve las complicaciones más frecuentes”, confesó Lepoldo Luque.

En los exteriores del hospital de Buenos Aires, decenas de seguidores de Maradona siguen concentrados a la espera de las últimas noticias sobre el astro argentino.