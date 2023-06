Nuevo parte médico de Sergio Rico tras 8 días ingresado en la UCI

Más información Alba Silva revela nuevos datos sobre el estado de salud de Sergio Rico

Sergio Rico se mantiene en estado grave y sedado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó el domingo 28 de mayo tras sufrir un grave accidente en la Romería del Rocío (Huelva). El portero del PSG presenta heridas graves en la cabeza por las coces que recibió por parte de un caballo.

Fuentes del hospital Virgen del Rocío han informado que Sergio Rico "permanece ingresado en la UCI bajo los efectos de la sedación, monitorizado y atendido de modo multidisciplinar por el equipo de Medicina Intensiva y por otros especialistas del Virgen del Rocío".

El centro hospitalario sevillano ha informado que el nuevo parte médico del exportero del Sevilla se emitirá el próximo miércoles, siempre que no se produzcan cambios significativos en su estado de salud.

Sergio Rico, coceado por un caballo en el Rocío

El pasado domingo 28 de mayo Sergio Rico ingresaba en estado grave en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de haber recibido en la cabeza varias patadas de un caballo en el suelo, según relataron testigos presenciales y confirmó la familia del portero del PSG.

"Tras poco mas de hora y media junto a su familia y amigos, se dirigía a la misa Pontifical junto a la ermita cuando sufrió un infortunio por culpa de un carro de mulos y un caballo desbocado que le golpeó", explicaba el comunicado de la familia de Sergio Rico.

Los desgarradores mensajes de Alba Silva

Alba Silva, pareja de Sergio Rico, ha dejado varios mensajes en sus redes sociales en los que mostraba su dolor y angustia por su esposo.

"No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", escribía Alba Silva en un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

La propia Alba Silva apenas podía contestar cuando se le preguntaba por el estado de salud de Sergio Rico y, unos días después, agradecía los gestos de los jugadores del Sevilla tras ganar la séptima Europa League ante la Roma en Budapest.