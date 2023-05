Sevilla - Roma, en directo online: final de la Europa League (0-0)

Al Sevilla le espera hoy un hueso en la final de la Europa League: la Roma de José Mourinho... Y todos sabemos cómo se las gastan los equipos del técnico portugués. Por cierto, Mourinho no ha perdido ninguna de las finales europea que ha jugado: ha ganado las cinco finales europeas que ha disputado con cuatro equipos diferentes. 'The Special One' ganó la UEFA y la Champions con el Oporto, repitió victoria en la Champions con el Inter, levantó la Europa League con el United y la temporada pasada ganó la Conference League con la Roma.