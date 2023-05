Alba Silva se rompe entre lágrimas al preguntarle por el estado de su marido Sergio Rico

Sergio Rico sufrió un grave accidente este domingo en la romería de El Rocío (Huelva) tras caerse de su caballo y ser coceado en varias ocasiones por el animal desbocado. Fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital sevillano Virgen del Rocío con un traumatismo craneoencefálico, donde sigue en estado grave, estable y sedado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En el último comunicado por parte del centro médico se decía que el estado de saludo del portero del Paris Saint-Germain permanecía "sin cambios significativos". Las últimas noticias sobre el futbolista son preocupantes, puesto que se especula con que sufriría una hemorragia cerebral provocada por los fuertes golpes que le habría propinado en la cabeza el caballo. Estas horas son clave para conocer su evolución.

Mientras tanto su esposa, Alba Silva, no se separa de su lado. Este lunes la periodista e influencer rompía su silencio a través de Instagram para agradecer las muestras de cariño que está recibiendo desde que Sergio sufrió el accidente. "No tengo palabras para definir cómo me siento", aseguraba.

También compartió una imagen junto a Rico el día de su matrimonio el verano pasado: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti". Pero no pierde la esperanza en la recuperación del guardameta: "Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Tras llegar al hospital a primera hora de la mañana de este martes para estar al lado de su marido, la influencer dejaba el lugar en torno a las 12:00 horas para descansar un rato. Acompañada por varios familiares, Alba no ha podido evitar romperse al ser cuestionada por el estado de Sergio y, conteniendo a duras penas las lágrimas, contestó que no podía decir nada. Deja así en manos de los médicos la información relativa a la evolución del ex del Sevilla: "El hospital sacará el comunicado, ¿vale?".

Coceado por un caballo

El guardameta recibió en la cabeza varias coces de un caballo una vez en el suelo, según han explicado testigos presenciales al servicio de Emergencias 112 de Andalucía. El incidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 horas cuando se recibían varios avisos de la caída de un caballista en la calle Camino de Moguer de la aldea almonteña, donde tiene lugar la romería rociera.

Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil y al 061. El meta del PSG recibió una primera asistencia sanitaria por parte del Centro de Emergencias Sanitarias instalado en la aldea, que lo trasladó en helicóptero, en estado grave, al Hospital Virgen del Rocío.

El guardameta, canterano del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014-15 a la 2018-19, estaba este sábado convocado con su equipo para el penúltimo partido de la Ligue 1, que disputaba en Estrasburgo, donde empató 1-1 y se proclamó campeón de la competición.

El meta, tras su etapa en el Sevilla, pasó por el Fulham inglés, lo contrató después el PSG, que el año pasado lo cedió al Real Mallorca, antes de un regreso al equipo parisino, en el que es habitual suplente.