Conmovedor mensaje de Alba Silva a Sergio Rico tras la victoria del Sevilla en la Europa League

El mundo del fútbol sigue en vilo por el estado de salud de Sergio Rico. El guardameta sevillano, actualmente en las filas de París Saint-Germain, sufrió un accidente el pasado domingo al ser coceado por un caballo en la cabeza durante la Romería de El Rocío, en Huelva. Su exequipo, el Sevilla, aprovechó la final de la Europa League contra la Roma para transmitirle su apoyo llevando camisetas con el lema "¡Vamos Sergio, estamos contigo!".

Rico sigue estable, sedado, con vigilancia estrecha y monitorizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ingresó el pasado domingo: "Tras 72 horas de evolución en cuidados intensivos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Sergio Rico se mantiene estable dentro la gravedad de sus lesiones".

"Continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, siendo atendido por el equipo de Medicina Intensiva en consenso con otros especialistas de forma multidisciplinar", especificaba la nota de prensa del hospital.

"Va por ti"

La mujer del futbolista, Alba Silva, aprovechó el triunfo por penaltis ante la Roma en Budapest para compartir un 'storie' en Instagram dirigido a su marido: "Va por ti", escribió la periodista e influencer después del emocionante partido. Adjuntaba una imagen de Ivan Rakitic levantando el trofeo con la camiseta de Sergio Rico.

Alba Silva no se ha separado del guardameta desde el accidente: "Nos agarramos a lo que sea", ha dicho a los periodistas. El pasado lunes rompía su silencio a través de Instagram para agradecer las muestras de cariño que está recibiendo desde que Sergio sufrió el accidente: "No tengo palabras para definir cómo me siento", dijo.

También compartió una imagen junto a Rico el día de su boda el verano pasado: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti". Pero no pierde la esperanza en la recuperación del guardameta: "Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".