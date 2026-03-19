Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Noa Lang sufre la semiamputación de un dedo tras engancharse con una valla en Anfield

El delantero del Galatasaray tuvo que ser operado de urgencia en Liverpool tras sufrir un corte profundo en el pulgar de su mano derecha al engancharse con una valla de un fondo de Anfield.

Noa Lang es retirado en camilla del c&eacute;sped de Anfield

Noa Lang es retirado en camilla del césped de AnfieldReuters

Publicidad

Imágenes muy duras las que se produjeron anoche en Anfield, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Liverpool y Galatasaray. Todo ocurrió en el los minutos finales de la segunda parte, cuando Noa Lang, delantero del Galatasaray, peleaba por controlar un balón en el área de Alisson Becker. El esférico acaba perdiéndose por línea de fondo y el futbolista neerlandés, fruto de la inercia de la carrera, se va contra una valla, con la mala suerte de enganchar el dedo pulgar de su mano derecha entre un cartel publicitario y la valla metálica que esta justo detrás.

En la terrible secuencia, se puede ver cómo Noa Lang se va al suelo entre evidentes gestos de dolor y agarrándose con fuerza su mano derecha. Los futbolistas del Liverpool se percatan de la gravedad de lo ocurrido al instante y llaman de forma urgente a los servicios médicos del club turco para atender al jugador de 26 años. Los gritos de dolor de Noa Lang hacen enmudecer Anfiled.

El futbolista fue atendido de urgencia sobre el césped antes de retirarle en camilla y ser trasladado a un hospital de Liverpool, donde posteriormente sería sometido a una intervención ante el grave corte en el pulgar de su mano derecha. Los médicos tuvieron que suministrarle oxígeno al delantero neerlandés del Galatasaray sobre el césped.

El Galatasaray emitía un comunicado informado que "nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico".

El propio Noa Lang subía este mismo jueves una fotografía a su cuenta de Instagram, en la ue salía posando sobre una camilla y junto a dos enfermeras, y con el texto: "Shit happens"

El periodista Özgür Buzbaş subía un vídeo a su cuenta de X en el que explicaba cómo se había producido la extraña y terrible lesión de Noa Lang durante el partido ante el Liverpool en Anfield.

Resultados de los partidos de vuelta de 1/8 de final

Sporting de Portugal 5-0 Bodo/Glimt (global: 5-3)

Chelsea 0-3 PSG (global: 2-8)

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (global 3-1)

Manchester City 1-2 Real Madrid (global 1-5)

Barcelona 7-2 Newcastle (global 8-3)

Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (Global 7-5)

Bayern Múnich 4-1 Atalanta (global 10-2)

Liverpool 4-0 Galatasaray (global 4-1)

Horario cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026

Martes 7 de abril

Real Madrid - Bayern de Múnich (21:00 horas)

Sporting de Portugal - Arsenal (21:00 horas)

Miércoles 8 de abril

Barcelona - Atlético de Madrid (21:00 horas)

PSG - Liverpool (21:00 horas)

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid - Barcelona (21:00 horas)

Liverpool - PSG (21:00 horas)

Miércoles 15 de abril

Bayern de Múnich - Real Madrid (21:00 horas)

Arsenal - Sporting de Portugal (21:00 horas)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La confesión de Flick: "Este será mi último club, mi último trabajo"

Hansi Flick en sala de prensa

Publicidad

Deportes

Baltasar Gallardo, primer español en terminar la Finnmarkslopet 600

Baltasar Gallardo hace historia: primer español en terminar la carrera de mushing más larga del mundo

Thibaut Courtois, tras el partido ante el Manchester City en el Etihad Stadium

Thibaut Courtois, mes y medio de baja por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho

Noa Lang es retirado en camilla del césped de Anfield

Noa Lang sufre la semiamputación de un dedo tras engancharse con una valla en Anfield

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz por el Open de Australia
Tenis

Así es el nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz por su primer Open de Australia

Carlos Alcaraz en Indian Wells
Miami Open 2026

Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Miami Open: rival y horario del tenista murciano

Jannik Sinner felicita a Novak Djokovic tras su derrota en el Open de Australia
Tenis

Paolo Bertolucci desvela la razón del nivel de Sinner en Melbourne y Doha

El exjugador italiano explica que las secuelas de un virus lastraron el rendimiento de Jannik Sinner en el Open de Australia y el ATP500 de Doha.

El trofeo de la Champions League
Champions League

Fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026: Real Madrid vs Bayern y Barcelona vs Atlético de Madrid

Consulta los horarios oficiales de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid, Barcelona y Atlético ya conocen cuándo disputarán los 1/4 de final.

Raphinha celebra su gol al Newcastle en el Camp Nou

Festín goleador del Barça ante el Newcastle para sellar el pase a cuartos de Champions (7-2)

El exatleta Fermín Cacho en foto de archivo

Fermín Cacho recibe el alta tras varios días ingresado por un desfallecimiento

Venezuela, campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos

Venezuela se proclama campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos

Publicidad