Neymar: "No veo partidos de fútbol por la televisión, tampoco del Real Madrid"

Neymar, delantero internacional brasileño del Barcelona, ha afirmado que esta temporada, su tercera en las filas azulgranas, se siente "más en casa".

"Estoy en un gran año. Desde la temporada pasada estoy jugando a mi manera, como lo hacía antes, y estoy feliz por todo. Ahora me siento más en casa. Mi primer año fue para aprender, para conocerlo todo. El segundo, ha sido mejor. Ahora estoy como en mi casa", dijo Neymar en una entrevista.

"Yo ya sabía cómo jugaba el Barcelona y me encantaba. Sabía qué jugadores tenía el club. Me adapto a su juego", agregó.

Sobre el trío de delantero que conforma junto al argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez, Neymar señaló: "No sé si somos los mejores, pero estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos una gran amistad tanto dentro como fuera del campo, y eso ayuda mucho. Espero que podamos estar en nuestra mejor forma durante muchos años".

Neymar fue interrogado también por su opinión sobre el Real Madrid, y dijo: "Tiene un gran equipo. Tiene jugadores de mucha calidad y siempre está peleando con los mejores", aunque señaló: "Lo que tenemos que hacer es mirar lo que hacemos nosotros".

Asimismo, el brasileño reveló que no le gusta ver por televisión partidos que no sean los del Barcelona.

"Tampoco veo los del Madrid. Cuando mis amigos los están viendo, miro un rato y luego me marcho. No me quedo a ver todo el partido porque no me gusta. No puedo opinar de una cosa que no veo. No porque sean partidos del Real Madrid; no me gusta ver partidos. Tampoco veo los del Santos, salvo que sea alguna final".

A la pregunta de si le gustaría ganar el Balón de Oro, Neymar dijo: "Yo lo que quiero es seguir haciendo mi trabajo, jugando a mi manera y ayudando a mis compañeros. Para mí lo importante es ganar títulos, y el Balón de Oro, por el que siempre pelean siempre Leo y Cristiano, que son dos jugadores de otro mundo, no es lo que me importa".

Y sobre si ser el máximo goleador es su objetivo, comentó: "Yo quiero ayudar a mis compañeros haciendo goles y dando pases, lo que sea. No me importa si soy el máximo goleador; lo que quiero es ser feliz dentro del campo y que gane el Barça. Eso es lo que me importa".

También se refirió al inminente Argentina-Brasil, del que dijo que es un enfrentamiento "muy parecido" a los Barcelona-Real Madrid.

También explicó que "para Brasil es importante" que no jueguen Messi y Kun Agüero, "pero no para quien le gusta el fútbol".

Al recordar el Mundial del que en 2014 su país fue el anfitrión, Neymar comentó: "Teníamos una gran presión en Brasil por ganar sí o sí en nuestra casa, pero no jugamos bien en todo el Mundial y sufrimos mucho por ello.

La derrota ante Alemania (1-7) fue lo peor. Sufrí mucho en casa, deseaba esta en el campo con mis compañeros. Tenemos que seguir adelante. Ganar el Mundial es un sueño. No me gusta perder".