El jugador brasileño del París Saint-Germain ha declarado que se encuentra prácticamente recuperado de la lesión que le alejó de la Copa América ganada por su selección: "Fue horrible cuando los médicos me dijeron que no podría jugar la Copa América. Pero me alegré mucho por mis compañeros, por su conquista", declaró.

Sin embargo, el todavía jugador del conjunto francés se negó a hablar sobre su futuro y su permanencia en el París Saint-Germain: "La recuperación va bien. Estoy casi al 100% para volver a la cancha. Solo hacen falta los entrenamientos", confirmó el futbolista en un torneo que patrocinó en Praia Grande, donde pasó su infancia.

Además, Praia Grande es el lugar donde tiene su sede el Instituto Neymar Jr., que ayuda a niños de familias pobres: "Estoy feliz y orgulloso de volver aquí, donde crecí, y poder recordar mi infancia", señaló.

El torneo contó con 43 equipos en la categoría masculina y 10 en la femenina. El campeón masculino fue Hungría, que ganó a España en la final, y entre las mujeres se llevó la victoria el equipo esloveno en la final contra las japonesas.

El futbolista, no quiso acercarse hasta los periodistas, por lo que quedaron en duda algunas incógnitas sobre su actual situación en el PSG y su posible retorno al Barcelona, de la misma forma, que en relación a la acusación de violación que le enfrenta ante la Justicia brasileña.