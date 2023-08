El mundo se vuelca con Jenni Hermoso: la seleccionadora inglesa dedica su premio a las jugadoras españolas

El apoyo a Jennifer Hermoso es masivo y traspasa las fronteras de nuestro país. Este jueves, la jugadora y compañera de Hermoso, Aitana Bonmatí, ha sido nombrada mejor jugadora del año por la UEFA. El premio se le ha otorgado en la la gala del sorteo de la Champions. En su discurso, la jugadora le ha dedicado unas palabras de apoyo a su compañera.

"Quiero felicitar a todas las nominadas. Para mí es un privilegio estar aquí después de los éxitos de la última temporada, una temporada que nunca olvidaré. Me gustaría compartir el premio con todas mis compañeras porque sin ellas no estaría aquí", ha dicho la futbolista.

Tras las muestras de agradecimiento, Aitana también se ha dirigido a su compañera Jenni: "No están siendo momentos muy buenos para el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello", ha dicho. De esta forma introducía el mensaje de apoyo a la futbolista que recibió un beso no consentido por parte del presidente de la RFEF: "Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto. Quiero acordarme de Jenni y todas las mujeres que están pasando por lo mismo: estamos con vosotras. Tenemos que seguir trabajando para que esta sociedad mejore", ha concluido.

Apoyo internacional

Allí también se encontraba la seleccionadora inglesa, quien se enfrentó a nuestra selección en el Mundial de Fútbol Femenino y quien ha ganado el premio a mejor entrenadora. Sarina Wiegman ha dedicado este premio a las jugadoras españolas: "Me gustaría dedicar este premio a la Selección Española de Fútbol, el equipo que jugó tan bien el Mundial y nos hizo disfrutar tanto".

La entrenadora inglesa también ha querido mostrar su apoyo a las jugadoras con este mensaje: "Este equipo merece ser reconocido y merece ser escuchado".