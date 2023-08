Aurelio Manzano, sobre el nuevo vídeo de Jennifer Hermoso: "Está editado para que parezca que todas le piden un beso a Rubiales"

La polémica por la actuación de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en la final del mundial femenino de fútbol que se jugó en Sidney tiene un nuevo capítulo. En las últimas horas ha salido a la luz un vídeo en el que se ve cómo las jugadoras de la selección celebran la victoria en el autobús camino del aeropuerto.

En las imágenes Jennifer Hermoso comenta con sus compañeras el beso que ha recibido por parte de Rubiales e incluso les muestra la secuencia en el móvil a algunas que no eran conocedoras de este hecho. Posteriormente el propio Luis Rubiales pasa junto a las chicas y entona un: "qué vergüenza", cuando muchas de ellas comienzan a gritar: "beso, beso".

El colaborador de Espejo Público Aurelio Manzano considera que el vídeo está editado "para dar a entender la parte que a ellos les venga muy bien". Cree que las imágenes se centran sobre todo en la parte en la se puede ver a Luis Rubiales caminando mientras dice que le da vergüenza. "Ellos lo ponen editado parece que todas piden un beso de nuevo y él dice que le da vergüenza", mantiene Manzano.

Añade además el periodista que el vídeo no quiere decir que no estuviera mal lo que hizo ni que ella no se sintiera a posteriori mal por lo que sucedió en el terreno de juego durante la entrega de medallas.

"No se puede utilizar este vídeo para resumir lo que pasó en el estadio"

Sostiene además el periodista Nacho Gay que hay que tener en cuenta el contexto en el que se graba este vídeo ya que las jugadoras están eufóricas. "Acaban de ganar un Mundial y perder la tensión acumulada de tantos días de ejercicio y dieta, están bebiendo champagne y cualquier cosa va a ser rebajada", explica.

En opinión del colaborador del programa no se puede utilizar este vídeo para resumir lo que pasó en este estadio. "No está en litigio esto sino la imagen de un tipo que representaba a la RFEF y al país y dejó esa imagen en ese estadio".