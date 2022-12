Luis Enrique con Ibai Llanos: "Pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero no ha hecho ni falta"

Horas después de la presentación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique ha tomado la palabra en una conversación con Ibai Llanos en Twitch. El técnico asturiano apenas había dicho nada (un comunicado y una aparición en el canal de Twitch de su hijo) desde su cese tras la eliminación frente a Marruecos en el Mundial de Qatar 2022.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha explicado esta misma mañana que el cese de Luis Enrique respondió solo a cuestiones deportivas y no a nada relacionado con los stream del asturiano durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 o a alguna otra cuestión extradeportiva.

Luis Enrique ha dado su versión sobre su lo ocurrido tras la derrota ante Marruecos en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

"Han sido intensos, pero muy bien. Estoy preparado para lo que venga, se abren infinidad de posibilidades. Momento para descansar y analizar", ha explicado Luis Enrique.

"Es la primera vez que alguien no renueva mi contrato"

"Yo dije que lo mejor era acabar el Mundial, me dijeron después de la Eurocopa que podía renovar y yo les dije que no, que cuando acabase el Mundial. Creo que tiene más sentido, te renuevan antes de una gran competición como refuerzo... pero si sale mal te van a tener que indemnizar. Aquí simplemente me dicen que no voy a renovar y se acaba el contrato. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero no ha hecho ni falta", ha rememorado Luis Enrique.

"Es la primera vez que alguien no renueva mi contrato. Yo prefiero que sea así, si ya no hay confianza y el pensamiento de que no eres la persona adecuada pues encantado de seguir adelante", ha contado Luis Enrique sobre cómo se fraguó su no continuidad en el cargo de seleccionador nacional.

"Quiero entrenar, me veo con las ganas de coger un club"

El entrenador asturiano ha reconocido que está con ganas de entrenar y quue le gustaría coger algún club.

"Quiero entrenar, me veo con las ganas de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y precisión lo que no he podido en la Selección. Se acaba esta etapa y seguramente esperaré a la próxima temporada. Te puedo anunciar que esta mañana me han anunciado una inscripción para una carrera de BTT que me voy con mi hermano", ha indicado Luis Enrique.

El exseleccionador nacional ha sido preguntado por sus streams durante el Mundial de Qatar 2022.

"Tanto como echarlo de menos (el Twitch) no, pero me ha sorprendido gratamente el tener contacto directo con la gente. Me ha encantado. Normalmente un entrenador está muy expuesto y más en una fase final de un Mundial. La idea era hacer lago que fuera interesante para la gente y naturalidad a la hora contar las cosas. Una de las cosas que más valoro de stremear era la conexión con la gente, la echo de menos. Es una reacción real y no contaminada por la prensa", aseguró Luis Enrique.

"Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la Selección"

Luis Enrique ha analizado la eliminación ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

"Es evidente que no hacemos un gran partido contra Marruecos, pero saco una lectura positiva. Hay un trabajo hecho cuando yo cojo la selección y ahora mismo que llega el trabajo de hacer las cuentas estoy muy tranquilo, muy satisfecho, hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la Selección y dar confianza a jugadores jóvenes ha recuperado en los hoteles a muchos jóvenes que han ido a ver a la selección y tras streamear lo he visto de primera mano. ¿Podíamos haber hecho más? Por supuesto, pero mi labor es tomar decisiones y he llevado a los jugadores que creía que plasmaban mi idea", explicó Luis Enrique.

Sobre su sucesor al frente de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, el entrenador asturiano se ha limitado a desearle suerte y ha ensalzado su preparación para dirigir a España.

"Le mando un gran abrazo a Luis de la Fuente, muy majo, muy preparado y un tío que se merece todo lo bueno que le pase", afirmó Luis Enrique.

"Yo voy con la selección a full, aunque la entrene mi enemigo"

Ibai Llanos le preguntó sobre cierto sector de la afición que no ha apoyado a España durante el Mundial.

"No me interesa, yo voy con la selección a full, aunque la entrene mi enemigo que yo no tengo ninguno. La gente piensa que hago esto para joder, vengo porque eres un referente y me he metido en un mundo que no conozco y aprender de ti. No he podido poner música ni nada", ha respondido Luis Enrique.

Sobre las críticas a su convocatoria para el Mundial, el asturiano ha asegurado que Luis de la Fuente tendrá el mismo problema.

"A Southgate en Inglaterra le pasa lo mismo y le pasará lo mismo a De la Fuente, que vendrá el de la ciudad que sea a decir que falta este o el otro. Yo hago mi trabajo, me han contratado para hacer mi trabajo y tomar mis decisiones. Yo no hago caso a las recomendaciones. No hay nadie de la prensa que le ha dedicado el 10% que le he puesto yo o mi staff", indicó Luis Enrique.

"Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad"

El exseleccionador nacional ha vuelto a repetir que es el máximo responsable de la eliminación en el Mundial de Qatar 2022 y ha afirmado que no cree que ninguno de los cuatro semifinalistas sean mejores que España.

"Llevamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros. Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Intentamos convencer a los jugadores de que había opciones reales. A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase creo que dimos un buen nivel, luego con Marruecos tuvimos dificultades. Soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo", indicó Luis Enrique.

Luis Enrique también lanzó su pronóstico de cara a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

"Soy muy malo haciendo predicciones, pero me gustaría por Leo Messi que pudiera levantar el troncho, pero si no que gane el mejor", aseguró Luis Enrique.