Luis Enrique se despide con un último recado: "Lo que necesita la Selección es apoyo..."

Luis Enrique ya es historia de la Selección Española después de que la RFEF anunciara este jueves su marcha tras 4 años al frente de la absoluta e hiciera oficial el nombramiento de Luis de la Fuente como nuevo entrenador.

Poco ha tardado el técnico asturiano en pronunciarse sobre su adiós en las redes sociales, donde ha agradecido la confianza depositada en él a su equipo técnico, jugadores, aficionados...

Luis Enrique se despide

"En mi nombre y el de todos los que formamos el staff: Todo empezó hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más. También a los auxiliares (doctores, fisios, utilleros, seguridad, los de audiovisuales, los de viajes con Limones al frente, la team manager Nuria y las nutricionistas...) que trabajan incansablemente para ayudar a los jugadores y al staff en todo lo que necesitamos", ha explicado 'Lucho' en parte del mensaje.

También ha querido despedirse de la afición española: "Ha sido muy especial formar parte de esto. Por último pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados".

No obstante, ha lanzado un mensaje, que puede considerarse como un recado o aviso a navegantes: "Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión... lo que necesita la selección es apoyo (escrito en mayúsculas) en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. ¡Vamos España! Hasta siempre. Gracias!". concluía la reflexión de Luis Enrique.

Así es Luis de la Fuente, el nuevo entrenador de 'La Roja'

Por otra parte, Luis de la Fuente ya es oficialmente el nuevo seleccionador nacional. Apenas minutos después de anunciar el fin de la era Luis Enrique, la RFEF ha anunciado que el riojano asumirá los mandos de 'La Roja' en esta nueva etapa. Desconocido para el gran público, el nombre de Luis de la Fuente se ha hecho cada vez más conocido por los triunfos de las categorías inferiores de la Selección española y que ahora tendrá que trasladar a la absoluta.