Luis de la Fuente: "Empieza una etapa nueva y todos los jugadores son seleccionables"

La selección española de fútbol absoluta tiene nuevo entrenador desde hoy lunes 12 de diciembre. Luis de la Fuente ha cogido el testigo de Luis Enrique después de la prematura eliminación del Mundial de Qatar ante Marruecos en los octavos de final.

"Agradezco a la RFEF por el apoyo y la confianza que tienen en mí. Quiero agradecer el apoyo en los momentos difíciles que hemos tenido. Quiero tener un reconomiento y poner en valor el trabajo de Luis Enrique. He tenido una relación magnífica con él, muy cercana", ha expresado el técnico.

Luis Enrique le felicitó por su nuevo cargo: "Hemos intercambiado mensajes. Me ha felicitado por mi nombramiento. Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las mismas oportunidades. Tenemos una idea formada pero hay muy buenos futbolistas. Nadie tiene las puertas cerradas, sino todo lo contrario".

"No estamos cerrados a nada. Lo más importante es estar abiertos e ir cambiando cuando la necesidad se estime oportuna"

Su estilo está abierto a mejoras: "Tenemos una idea, un modelo. Pero eso se adapta a cualquier sistema. Trato de incorporar conceptos y matices para enriquecer la gran base que tenemos en el fútbol español. Cada entrenador es un mundo e intentaremos mejorar. No estamos cerrados a nada. Lo más importante es estar abiertos e ir cambiando cuando la necesidad se estime oportuna".

Luis de la Fuente, sin apenas experencia en clubes, ha defendido su nuevo puesto: "Fui 15 años jugador profesional e internacional en todas las categorías menos la Abosluta. He vidido Europeos, Juegos Olímpicos y he coincidido con 16 de los futbolistas que estuvieron en el último Mundial. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, soy yo. Si aun así alguien considera que tengo poca experiencia... Con este bagaje me presento para tomar las riendas de la Selección".

¿Qué selecciones le han gustado? "Ha habido buenas selecciones. Alemania, Francia, Marruecos me gustan mucho. No hay una selección perfecta. Me quedaría con las virtudes de muchas de esas selecciones. ¿Qué puedo aportar a mi equipo para que seamos cada día mejores? Quizá más rápidas transiciones, buscar otros puntos de remate... Me quedo con esos matices que tendrían cabida en nuestro estilo de juego".

El portero seguirá ayudando en la salida de balón: "Jugamos once. Eliminar a un elemento de una alineación para que solo haga un trabajo determinado... me gusta dar libertad al futbolista dentro de unos registros de orden y equilibrio. Tener a un portero que sepa iniciar el juego nos viene muy bien. Todos tenemos que interpretar cuándo es conveniente asumir riesgos y cuándo no. Por supuesto, quiero que además de todo eso, pare".

Quiere potenciar las individualidades: "Yo soy un defensor del talento, que tiene que estar siempre ayudando al colectivo. Por supuesto, no me gusta coartar las virtudes de un futbolista, sino generar unas situaciones de juego que sirvan para desplegar ese potencial. Solo tenéis que ver los equipos que he dirigido. Mi resumen: intentaremos sacar lo mejor de cada futbolista para beneficiar al equipo".

De la Fuente no se moja sobre la ausencia de Ramos en Qatar: "Yo no era seleccionador y no voy a entrar en un debate sobre Sergio Ramos. El seleccionador convocó a los mejores. Me tengo que poner al día e ir partido a partido. Los partidos de Noruega y Escocia son lo que más nos preocupa. El techo de la Selección... soy muy optimista. Tengo mucha confianza. El techo es llegar a lo más alto". E insiste sobre el camero: "Puede venir a la Selección, sí. ¿Está en buen estado? Sí".

Luis Enrique dijo adiós a una etapa de 4 años al frente de la selección en la que no pudo conquistar ningún título pero muy cerca se quedó hasta en dos ocasiones: en la Eurocopa 2020 llegó hasta semifinales y quedó subcampeón de la Nations League en 2020-21, cuya final perdió ante Francia. El seleccionador gijonés ha ganado un total de 19 partidos, ha perdido siete y ha empatado doce.

Su sustituto en el cargo, Luis de la Fuente, es un hombre de la casa, de 2013 a 2018 dirigió a la selección Sub-19 y ganó un europeo, desde el 2018 hasta hoy ha sido seleccionador Sub-21, donde ha obtenido otro europeo y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio para agrandar el palmarés de 'La Rojita'.

En su carrera como futbolista jugó en Primera División con Athletic Club y Sevilla y su estilo es el de la Selección: posesión y dominio

Rubiales y el adiós de Luis Enrique

Luis Rubiales, presidente de la RFE, también ha tenido palabras de elogio hacia Luis Enrique: "En la mañana del jueves comunicamos a Luis Enrique que íbamos a empezar un nuevo proyecto. Se hizo en unos términos de afecto, cariño, reconocimiento y admiración mutuo por el trabajo realizado. Quiero mandarle un fuerte abrazo. Ha habido una renovación importante, han debutado muchos jugadores. Hemos vivido momentos felices y también momentos más duros".

"Luis de la Fuente pasa a liderar ese proyecto. Tanto Molina como Luque y yo mismo estábamos de acuerdo. Tuvimos varias conversaciones y hoy se ha ratificado este nombramiento por unanimidad de la junta directiva de la RFEF", apunta el mandatario.

Ha desvelado que las conversaciones con el gijonés fueron cordiales: "Era una etapa y había que comenzar un proyecto nuevo con De la Fuente. La relación con Luis Enrique es magnífica, afectiva a nivel personal. Hemos ido a por él dos veces y le estamos muy agradecidos. Hay diferentes conversaciones con Molina y yo mismo y también el seleccionador. Las conversaciones fueron en un tono de cordialidad".

Luis Enrique no tuvo tiempo para proponer seguir al frente de la Roja: "Fue una comunicación por parte de la RFEF en la que le transmitimos que se apostaba por un nuevo proyecto. Esto es habitual en el mundo del fútbol. Hace dos años y pico decidimos que no íbamos a hablar hasta después del Mundial. Siempre hemos dicho lo mismo. Si una de las dos parte no quería seguir, se respetaría. A mí no me ha dicho 'quiero seguir' porque la conversación fue por otras vías: era un proyecto que terminaba y empezaba otro".