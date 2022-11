Japón - España: Horario y dónde ver el partido del Mundial de Qatar 2022 en directo

España cierra la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con un partido ante Japón en el que se juega el pase a octavos de final. La selección española de fútbol llega al duelo ante los asiáticos como líder del Grupo E y con las cuentas a favor para pasar de ronda.

Hasta el momento España está firmando una notable actuación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 tras arrollar a Costa Rica en el debut y empatando ante Alemania en el segundo partido. Los de Luis Enrique han desplegado un fútbol de alto nivel y son una de las sensaciones de los que va de Mundial de Qatar 2022.

Pero España no puede confiarse y debe puntuar ante Japón para no tener que echar mano de la calculadora de cara a los octavos de final. Y es que a la selección española le vale un empate o una victoria para estar en la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022. Incluso perdiendo ante Japón podría estar en octavos de final, pero habría que esperar a que Costa Rica no ganara a Alemania y que los de Hansi Flick no ganen por 7 goles o más a la selección tica.

No quiere oír hablar de esta posibilidad Luis Enrique y España saldrán este jueves a ganar a Japón en el Estadio Internacional Jalifa.

Horario del Japón vs España del Mundial de Qatar 2022

El partido del Grupo E del Mundial de Qatar 2022 entre Japón y España se juega el jueves 1 de diciembre, a las 20:00 horas (horario peninsular), en el Estadio Internacional Jalifa.

Dónde ver el Japón - España del Mundial en directo

El Japón vs España, partido correspondiente al Grupo E de Mundial de Qatar, se podrá seguir en directo online en la página web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora del partido de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022