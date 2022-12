El porqué del boicot de Mbappé al premio MVP de la FIFA en el Mundial de Qatar

Kylian Mbappé está escapando de algunos patrocinadores durante el Mundial. La estrella de Francia ha ganado tres veces el premio al jugador más valioso en Qatar y ha posado en la foto oficial sin mostrar a la marca Budwieser. La razón: el '10' de la selección gala no quiere publicitar bebidas alcohólicas. Es más, el premio al MVP de los encuentros se llama 'Budweiser Player of the Match' y, a diferencia de otros futbolistas que han ganado el premio, Mbappé es retratado sin el fondo oficial de la cervecera, al tiempo que oculta la marca del trofeo.

"Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal"

Tras los dos encuentros ante Australia y Dinamarca, ya tapó la marca y se negó a salir a la rueda de prensa posterior al partido. El reglamento de la FIFA exige que el mejor futbolista de cada encuentro lo haga, pero la federación francesa aceptó pagar la multa correspondiente. Sin embargo, después de su devastador partido ante Polonia en octavos del Mundial, Mbappé sí que compareció para disculparse ante los periodistas.

"Quería expresarme en público. Sé que hubo bastantes preguntas sobre por qué no hablaba. Para todos los periodistas que están allí, no fue nada personal contra los ellos ni nada contra la gente. Es simplemente que todavía tengo esa necesidad de centrarme en el torneo y cuando quiero centrarme en algo, tengo que hacerlo al 100% y no gastar energía en otras cosas. Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal", expresó el futbolista del PSG.

Ziyech o Achraf también ocultaron la marca

Kylian Mbappé se une así a la 'guerra contra la cerveza' que también mantiene Qatar, país árabe organizador de la Copa del Mundo, que prohibió vender cerveza en los estadios y en sus aledaños. No es la primera vez que lo hace. El futbolsita mantiene una política clara respecto a los derechos de imagen: no hacer publicidad a marcas de comida basura apuestas deportivas o bebidas alcohólicas, sobre todo para permanecer como un buen ejemplo para los jóvenes. Su rebelión se tradujo asimismo en silencio total; no había comparecido ante los medios hasta su antes de la victoria contra Polonia.

Otros futbolistas como Achraf Hakimi o Hakim Ziyech de la selección de Marruecos también han posado con su trofeo sin presumir a la marca patrocinadora. Ellos lo hacen por su religión musulmana, la cual tiene preceptos contra el consumo de alcohol.