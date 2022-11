Destripando la lista de España: Luis Enrique quiere puñales en Qatar

12:45 del pasado viernes 11 de noviembre de 2022, hora zulú en España. Los grupos de WhatsApp de todo el país echaban fuego. ¿Por qué no va Canales al Mundial? ¿Y Sergio Ramos? ¡Tampoco llama a Borja Iglesias! En un país con 47 millones de seleccionadores, solo a una persona le va en el sueldo preparar la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Qatar. El seleccionador se llama Luis Enrique Martínez y divide al mundo entero: o le amas, o le odias. El asturiano se presentó. incisivo e irónico. en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para defender una convocatoria "macanuda". Es un equipo de autor y él ni siquiera lo esconde: "Es la Selección de Luis Enrique y su staff".

En líneas generales, apenas hubo sorpresas en la lista; 'Lucho' es el líder indiscutible de una plantilla que lleva configurando desde su segundo advenimiento en 2019. Ha empleado un total de 56 futbolistas, todos ellos soldados de Luis Enrique. Quizás futbolistas como Canales, Brais o Merino tendrían hueco por calidad en esta Selección española, pero Luis Enrique ha optado por perfiles que le encajan mejor en su modelo. No se trata de un combinado con los mejores jugadores del momento, sino del Luis Enrique Fútbol Club, un bloque con memoria de juego en el que no cuenta tanto la meritocracia como la creación de un vestuario: "Si me tengo que quedar entre lo que hacen en sus clubes y lo que hacen conmigo, y la mayoría de los que han venido conmigo ya sé lo que hacen, y tengo que escoger... Escojo lo que hacen conmigo", ha llegado a decir el entrenador.

Guillamón por Íñigo Martínez

El asturiano no quiere sentimentalismos antes de viajar al Golfo Pérsico: "Me fastidia ver a jugadores que se merecen estar y al final se quedan fuera llevándose una desilusión de este tipo... Pero esto es la vida y no es una ONG". Una de las ausencias más sorprendentes es la de Íñigo Martínez en el centro de la defensa. En su lugar, el técnico ha preferido premiar la juventud y polivalencia de Hugo Guillamón, pues puede jugar de pivote y también de central. Tampoco hay que olvidar que el del Athletic renunció por motivos personales a la pasada Eurocopa 2021. Sergio Ramos nunca tuvo opciones reales de volver.

En el mediocampo, Canales está totalmente desterrado. Tampoco está en la convocatoria Thiago Alcántara, un futbolista que divide al planeta fútbol. A pesar de ser protagonista en equipos como Bayern de Múnich o Liverpool, su terrible prórroga ante Italia en la Euro sigue viva en las retinas. En su lugar, Luis Enrique ha dado su confianza a Koke, tocado y muy criticado, y a futbolistas como Marcos Llorente y Marcos Soler siempre habituales con él. El atlético no es el de hace dos temporadas, reconvertido entonces en un carrilero goleador de éxito; el exvalencianista tiene ahora pocos minutos en la galaxia qatarí del Paris Saint-Germain.

Sin recambio para Morata

Arriba, lo más sorprendente es que Morata no tendrá un recambio de '9' puro. Ni Borjas Iglesias, ni Iago Aspas. Es verdad que ganamos la Euro de 2012 sin delantero, pero también es cierto que el fútbol ha cambiado mucho. Luis Enrique considera que Ansu, Asensio o Ferran pueden ejercer ese rol, igual que pueden incluso hacer de volantes en su esquema de tres centrocampistas. Su apuesta por la polivalencia y la velocidad en banda se traduce en la convocatoria de Nico Williams y Yéremi Pino, dos especialistas de la línea de cal; el seleccionador prevé medirse a equipos con rigor táctico y por eso lleva puñales para abrir el campo.

"Nuestro objetivo es buscar los jugadores que formen un equipo. El contexto de la Selección es diferente"

La inclusión de Ansu Fati es el paradigma de una lista a la par esperanzadora y llena de incertidumbres. Luis Enrique quiere ser protagonista con el balón con una Selección que es lo que es: quizá la peor nómina de futbolistas en años, máxime tras la era de Casillas, Xavi, Iniesta, Villa y compañía. Solo Pedri y Ansu estarían entre los 50 mejores jugadores del mundo en un equipo que puede ganar y perder contra cualquiera; plantó cara a Francia en la final de la Nations League y no pasó del empate ante Polonia en la última Euro.

España tendrá un once dinámico, con futbolistas versátiles e intercambiables, pero también un once joven e inexperto en grandes citas. Se trata, eso sí, de un grupo comprometido con la idea de juego de su entrenador, algo clave en un torneo corto como el Mundial. Se antoja importante empezar con buen pie ante Costa Rica para coger confianza, sobre todo cuando en la segunda jornada acecha Alemania en fase de grupos. El objetivo no es otro que ser competitivos y, para ello, la Roja tendrá que defenderse bien y aprovechar su momento. En la Euro concedió muchos regalos y eso en Qatar puede costarle el torneo.

Todo gira en torno a Busquets

La Selección es más fuerte en el mediocampo que en las áreas. Su juego se cimentará sobre Busquets, un futbolista que no llega en su mejor momento a la cita qatarí. De hecho, el Barça está buscándole alternativas como la de Frenkie de Jong. Sin embargo, su presencia puede ser importante en el vestuario que ha configurado Luis Enrique; es el único campeón de 2010. ¿Echaremos en falta más 'perros viejos' para manejar las situaciones delicadas que llegarán? Hasta 20 jugadores son debutantes en un Mundial. También preocupa que hasta 12 futbolistas de la lista no sean titulares indiscutibles en sus clubes.

"Nuestro objetivo es buscar los jugadores que formen un equipo. El contexto de la Selección es diferente", se ha hartado de justificarse 'Lucho'. Por suerte o por desgracia, su España no tiene un Mbappé para ver si su teoría se confirma en Qatar. Aun así, está claro que estamos ante el Mundial de Luis Enrique, un entrenador que se ha hinchado a ganar debates: el de Pedri, el de Gavi, el de Nico Williams... y así sucesivamente. Ha llegado a semifinales de la Euro y a dos Final Four de la Nations League, ganándose a pulso que confiemos en su idea. Gane o pierda en Qatar, será plenamente su éxito o su fracaso.