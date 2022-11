Luis Enrique: "Me ha quedado una lista 'macanuda', vamos a dar guerra en Qatar"

Luis Enrique, seleccionador nacional de fútbol, ofreció este viernes su lista más importante y esperada desde que llegó al banquillo de España. El asturiano hizo publica la convocatoria de 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar.

"Me ha quedado una lista macanuda. Hay jugadores que por merecimientos podrían estar. La sensación de plenitud que tengo con estos 26 jugadores es máxima. Hemos conseguido crear más que una selección, un equipo. Plenamente convencido de que vamos a dar guerra en Qatar", indicó Luis Enrique.

"Vamos a dar nuestra mejor versión y estoy muy contento de convocar a estos 26 jugadores", apuntó el seleccionador nacional.

"Tengo por norma no hablar de las ausencias. Le pasa a todos los seleccionadores. No voy a entrar a valorar los que no están en la lista. Todos los que hayan jugado, mi reconocimiento. Los importantes son los 26 que están. Pino es un jugador que viene asiduamente y que va creciendo y reúne todo lo que queremos para los jugadores de banda. Tiene calidad, tiene gol. Ansu está en ese proceso de lo que es el Ansu de antes de la lesión. Seguramente, se podría valorar cuando va a recuperar su nivel anterior. Es una de las cosas que buscamos todos. De las ausencias, prefiero no opinar. Os lo dejo para vosotros", explicó Luis Enrique.

"Uno no deja de pensar en la lista. Ayer por la noche en ataque tenía una duda y la despejamos como staff ayer por la noche. Repito, hay jugadores que podrían estar perfectamente y se han quedado fuera", aseguró Luis Enrique.

Una de las novedades en la lista de Luis Enrique ha sido la presencia de Ansu Fati.

"Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Nosotros apostamos por él antes que otros. El nivel de Ansu Fati es incuestionable. Ha vivido un proceso difícil. He tenido dudas hasta el último segundo. Ha influido la ilusión que tengo en recuperar al mejor Ansu. ¿Está cerca? ¿Sí, no? ya lo veremos. En su club no es fijo, pero bueno. Creo que puede ser un estímulo grande, pero son dudas a despejar. Lo veremos durante el Mundial", admitió Luis Enrique.

"Mi listón es el infinito. Mi listón es competir cada partido"

El seleccionador nacional no renuncia a nada de cara al Mundial de Qatar y aseguró que el límite es "el infinito".

"Mi listón es el infinito. Mi listón es competir cada partido. No hay nadie fuera de España que descarte a España como candidata a estar entre los mejores. Que vamos a dar guerra, no hay duda. Como en el Europeo. ¿Cuál es la diferencia? Que dimos la vuelta a una situación desfavorable. La afición está volcada con la selección española y trataremos de devolver el trabajo. A intentar jugar todos los partidos", indicó el asturiano.

"No voy a cambiar por llegar al Mundial. Esta es la selección de Luis Enrique. De miedo no vamos a morir. No hay duda de lo que vais a ver en España. Estas son nuestras cualidades. Si va a llegar al resultado, es imposible de predecir", admitió el asturiano.

"El punto crítico con Asensio fue la anterior lista"

Luis Enrique también justificó la decisión de llevarse a Marco Asensio al Mundial de Qatar y reconoció que el jugador ha logrado dar la vuelta a su situación personal en el Real Madrid.

"El punto crítico fue la anterior convocatoria. No jugaba nada y decidimos traerlo por lo visto en las anteriores concentraciones. El momento crítico fue en la anterior. Le ha dado la vuelta. Ha sido decisivo. Para nosotros es un jugador que puede jugar en banda. Jugó también de falso nueve y puede ser impredecible. Está en una situación al alza", admitió Luis Enrique.

El seleccionador español también fue preguntado por si ha tenido dudas sobre su gestión en la selección española y el asturiano respondió fiel a sí mismo.

"¿Cómo voy a dudar de eso? Encima vamos a dudar... Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Si tengo que convencer a mis jugadores... No hay seleccionador mejor que yo. No es verdad, pero yo me lo creo. Dudas, ninguna", bromeó Luis Enrique.

Por último, Luis Enrique reconoció que Gerard Piqué estuvo en la prelista del Mundial de Qatar y aseguró que nunca ha tenido dudas con Koke.

"Piqué estaba en la prelista. Es un jugador activo, profesional y de los mejores centrales. Rindió a un altísimo nivel. Cuando hago la lista de 55, no como primera opción, porque la línea ha sido la de continuidad. Dentro de esa lista, hay jugadores más veteranos con los que no tendría dudas con contar con ellos. Lo que pasó, no lo puedo controlar. Con Koke no tengo ninguna duda de ningún tipo. Cuando tiene esa pequeña lesión y veo que puede estar a disposición. Koke es una garantía para cualquier entrenador. No tengo ninguna duda", concluyó Luis Enrique.