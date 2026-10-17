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El Barça sale vivo de La Cartuja y termina goleando al Betis tras una nueva polémica arbitral (2-5)

Los de Pellegrini se quedaron con diez en el 54' tras una pugna entre Lamine y Bernal que terminó con el bético expulsado y el culé con amarilla. El VAR también anuló el 2-2 de Lo Celso por una mano en el inicio de la jugada. El Barça, 27 de 27 en Liga.

Acción que terminó en roja directa para Bernal

Acción que terminó en roja directa para Bernal Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El Barcelona alargó en La Cartuja, ante el Betis (2-5), su increíble racha de once victorias consecutivas, nueve de ellas en Liga, desde el inicio de la temporada. El equipo de Flick se impuso en un partido loco en el que los béticos se quejaron de dos decisiones arbitrales que pudieron marcar el devenir del encuentro: un gol anulado a Lo Celso (era el 2-2) por una mano en el inicio de la jugada y una expulsión por roja directa a Bernal en un encontronazo con Lamine en el que el jugador del Barça, por contra, solo vio la amarilla.

El delantero azulgrana, autor de un golazo en el minuto 10, fue el primero en empujar fuertemente a Bernal y, a diferencia de su rival, pudo continuar en el campo. El equipo local, tras quedarse con con diez en el minuto 54, encajó el cuarto gol (2-4) que le dejó prácticamente sin opciones.

Tras el tanto de Lamine, Valentín Gómez puso las tablas en el minuto 27, Rodri lo volvió a desequilibrar con un cabezazo en el 41' y dos minutos más tarde fue cuando el VAR anuló el empate de lo Celso por una mano del Cucho 15 segundos antes del gol.

Ya en la segunda parte, Gabriel Jesús marcó el 1-3 y unas jugadas después Abde marcó el 2-3 a la contra, una acción que terminaría con la expulsión por roja directa a Bernal en un pique que tuvo con Lamine y en el que el internacional por España pudo exagerar la acción, lo que provocó que De Burgos Bengoetxea decidiera expulsar al jugador bético. Ahí se terminó el partido para los locales, que ya con diez hombres encajaron el cuarto gol en el 62' (Eric García) y el definitivo 2-5 en el 81', obra de Dani Olmo.

El Barça sigue líder indiscutible e imbatido sumando 27 puntos de 27 posibles. Su inmediato perseguidor es el Atlético con 22 puntos, quedándose el Betis con 19 y el Madrid, que juega mañana ante el Sevilla, con 18.

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