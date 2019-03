Mourinho, tras perder ante el Everton: "Soy el hombre adecuado para este trabajo"

El entrenador del Chelsea, el portugués Jose Mourinho, lamentó la derrota en Goodison Park ante el Everton (3-1) y se consideró capacitado para revertir la situación de un equipo al que llevó hacia el título el pasado año. "Yo soy el hombre adecuado para este trabajo. Soy el hombre que hizo muchas cosas buenas para el Chelsea y no me siento deprimido", destacó Mourinho, que reconoció que los comienzos de la temporada, con tres derrotas en cinco partidos, son "los peores" de su carrera.

Sin embargo, rechazó culpar a sus futbolistas. "No culpo a los jugadores. No acepto estos resultados. Yo soy responsable del equipo y no estoy contento con esta situación ", agregó. "No estoy en contra de mis jugadores y no tengo nada en contra de ellos. Estoy feliz porque mañana me voy de nuevo a entrenar y a prepararnos para el próximo partido y eso me hará feliz. Los resultados son malos, muy malos para nuestra calidad y la condición de los jugadores. Los jugadores se merecen más puntos de los que están recibiendo. Es fácil criticarnos, pero no estoy de acuerdo con la crítica", continuó.

"Hemos merecido un mejor resultado", insistió. "Pero la confianza es baja y somos un equipo con algunas dudas", añadió. "La mayor preocupación es todo lo que va en contra de nosotros. Sabemos que estamos cometiendo errores, pero con cada error somos castigados duramente", añadió Mourinho.

"En el segundo tiempo tuvimos el control, cambiamos y tomamos riesgos. Defendieron bien y en la primera vez que cruzaron la línea de medio campo nos marcaron un gol. Todo va en contra de nosotros. Los jugadores se sienten así", explicó.

Para Jose Mourinho, su equipo necesita "ganar un par de partidos consecutivos". "Necesitamos que los jugadores sonrían de nuevo. La confianza es fundamental y por el momento todo va en contra de nosotros", insistió. Mourinho no da por perdido el título, aunque empieza a asumir que la situación es complicada y ya depende de otros marcadores.

"Hasta que matemáticamente sea imposible vamos a intentar ser campeones. Dependemos de muchas cosas, incluyendo nuestra mejoría. Cuando estás a muchos puntos dependerá de lo que hagan los demás", subrayó. "Soy el hombre adecuado para este trabajo. No creo que haya nadie mejor para hacer mi trabajo", insistió.