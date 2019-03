Mourinho asegura que apelará la sanción económica que le impuso la FA

LE ACUSARON DE "CONDUCTA IMPROPIA"

El técnico del Chelsea ha confirmado en rueda de prensa que apelará la sanción económica que le impuso la Federación inglesa, tras acusarle de "conducta impropia" por sus comentarios. "He de ser honesto conmigo mismo. Tengo en un papel las razones (de la multa) y he decidido apelarla. No voy a agregar nada más", declaró Mourinho.