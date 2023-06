Monchi explica su salida del Sevilla: "Cuando vine de Roma me plantearon una idea y ahora hay otra"

Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como 'Monchi', se ha despedido del Sevilla tras su segunda etapa como director deportivo del club hispalense. En su despedida, Monchi ha querido aclarar que no quería irse del Sevilla y que su salida no responder a una cuestión económica.

"No me quería ir del Sevilla, me voy del Sevilla por respeto al Sevilla y no me voy por dinero. Lo último que me mueve es el dinero. Eso es lo que quiero contar", ha aclarado Monchi.

El ya exdirector deportivo del Sevilla ha dejado entrever que la clave de su marcha ha estado en un cambio en la idea del proyecto deportivo del club presidido por José Castro y que prefiere irse antes de no poder ser Monchi al 100%.

"Creo que lo he contado muchas veces, soy un director deportivo especial, no soy un director deportivo al uso. Yo soy Monchi para lo bueno y para lo malo. Yo, si no soy Monchi, no creo que aporte lo que puedo aportar. Y para mí lo más cómodo podría haber sido mirar para otro lado, pero en mi caso si no soy al 100% Monchi, mejor no estar", ha indicado el exdirector deportivo del Sevilla.

"He luchado internamente para quedarme hasta el último día"

"Cuando volví al Sevilla volví convencido de que era mi último paso. ¿Qué ha pasado? Que si no soy Mochi al 100%, mejor no estar. He luchado internamente para quedarme hasta el último día, pero finalmente no me he podido quedar", ha detallado Monchi.

El exdirector deportivo del Sevilla ha asegurado que las cosas han cambiado desde su vuelta de Roma y que prefiere no estar al no compartir la nueva idea deportiva del club hispalense.

"Cuando vine de Roma, se me planteó una idea. Ahora hay otra y posiblemente sea mejor. Para mí, yo necesito ser yo, y si no es posible, no pasa nada", ha indicado Monchi.

"La decisión de salir es mía. Es lo más justo. Nadie me ha dicho que me vaya. Mi primera idea era volverme a mi casa. A San Fernando. Vivir sin presión. Pero las condiciones de salida eran las mismas si me quedaba en casa o si me iba a otro sitio, como el Aston Villa. Es un proyecto que está en crecimiento, que puede ser importante para arrebatarle una plaza a los de arriba de la Premier, y sobre todo porque está Unai Emery, que me ha animado a ir", ha asegurado sobre su decisión de irse al Aston Villa.

"Mi salida no tiene que ver con los fichajes. Yo tengo mi modelo, mi forma de trabajar. Entiendo que el club pueda pensar en otro método. Y yo tengo el derecho a decir cómo quiero trabajar. En el Aston Villa ya me han dicho hasta dónde puedo mover la botella", ha asegurado Monchi.

"Yo no soy el que manda en el Sevilla. Y si se producen unos cambios, yo al percibirlos creía que esos cambios iban a influir en mis rendimientos. Por eso decido dar un paso al lado. Se han dado una serie de acontecimientos que me han hecho pensar que yo no iba a ser tan útil como puedo serlo", ha afirmado Monchi.