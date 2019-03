Modric: "Para remontar al Wolfsburgo debemos tener cabeza fría, paciencia y jugar al fútbol"

Claves para remontar el 2-0

Jugar juntos, esto es lo más importante mañana. Jugar juntos cuando atacamos y defendemos, tenemos que estar juntos. Tener mucha concentración, entrar en el partido con cabeza fría y jugar al fútbol. Con esto y con paciencia, porque no podemos esperar resolver esto en cinco minutos, y ojalá que todo termine bien al final.

Muchos aficionados creen que eres el mejor este año, ¿asumes esa responsabilidad?

Siento esta responsabilidad y no tengo problema, me siento bien. Pero lo más importante es que no es un jugador, es un equipo. Y el equipo tiene que ser compacto y hacer cosas todos juntos. Y cuando el Real Madrid es así, es el equipo que todos quieren ver. Un jugador no puede resolver nada solo, siempre está el equipo en primer lugar.

Análisis del partido de ida

Sí, analizamos el partido de ida. Sabemos lo que no hicimos bien, lo hicimos mal, pero esto ya está atrás. Tenemos que mirar adelante para no repetir estos errores y estoy seguro de que mañana vamos a hacer buen partido.

¿Qué se habla de la remontada en el vestuario?

El ambiente en el vestuario es muy bueno. Tenemos muy buen equipo, con mucho talento, y yo pienso como todo el equipo que somos capaces de remontar el 2-0 mañana. Con el apoyo de nuestros aficionados, que es muy importante. Es muy difícil, tenemos un resultado bastante negativo contra un equipo muy bueno, pero somos capaces de remontar. Hay que demostrar todo en el campo.

Mensaje a la afición

Que nos apoyen desde el primer minuto y que estén a tope, con paciencia, como nosotros en el campo. Puedo decir que de nuestra parte vamos a dar todo para hacer buen resultado y que después del partido no haya nada que reprochar.

La buena racha en Champions

Estamos en una buena racha en Champions en casa, y tenemos confianza para mañana. Somos el equipo con más Copas de Europa y nuestra obligación es dar todo mañana.

¿Ensayo de penaltis?

No pensamos en penaltis. Nosotros queremos remontar antes de los penaltis pero si esto pasa estamos preparados para ello también.

¿Cómo ves a Keylor?

Desde el principio de temporada Keylor es impresionante y tener a alguien como él en la portería te da mucha confianza. Ojalá que siga así hasta el final.

¿Fue molesto Arnold en la ida?

Nosotros no hicimos muy buen partido, ya no quiero mirar más atrás. Que los errores del miércoles no pasen mañana.

¿Cómo ves a Casemiro?

Está en un momento muy bueno y tiene que seguir así. Para mí es el ejemplo para todos de cómo puedes hacer cosas grandes con trabajo y dedicación. Quiero que siga así y que aporte tanto como hasta ahora.