Messi, Mbappé y Haaland, finalistas al premio The Best

La FIFA ya ha dado a conocer los tres finalistas del premio individual The Best 2023, Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Uno de estos jugadores se adjudicará el prestigioso galardón en la gala que tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2024 en Londres.

No se tiene en cuenta el Mundial de Catar

No obstante, cabe recalcar, para aquellos que puedan no estar al tanto, que este premio reconoce a los jugadores más destacados del fútbol masculino entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fechas en las que no entra el Mundial de Catar 2022 que ganó Argentina y por el que Messi recibió hace meses su octavo Balón de Oro.

Aun así, el rosarino optará al galardón por 'ganar la Ligue 1, convertirse en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeas y estar incluido en el equipo del año en la Ligue 1 francesa 2022-23', tal y como recoge la propia FIFA en sus redes sociales.

Haaland, principal favorito

En principio, Mbappé y Haaland deberían partir con más opciones ya que el noruego ganó la UEFA Champions League, la Premier League y FA Cup 2022-23, además de hacerse con la Golden Boot de la Premier League con un récord de goles histórico (36), además de la Bota de Oro 2022-23. Haaland quedó segundo en la votación al Balón de Oro el pasado mes de octubre.

Mbappé, sobre el papel, también podría tener más posibilidades que Messi para conquistar el galardón ya que, además de ganar la liga francesa como Leo, fue el máximo goleador de la competición y el mejor jugador del año en la Ligue 1. El próximo 15 de enero saldremos de dudas. Si lo gana Messi sería su tercero pero en el caso de que se lo llevara el francés o el noruego sería el primero para cualquiera de ellos.

Aitana y Hermoso, dos de las tres finalistas

En cuanto al fútbol femenino, es muy posible que el premio tenga color español ya que dos de las tres finalistas son Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso, la otra es la colombiana Linda Caicedo. Aitana es la gran favorita y podría ser su primer The Best y justo meses después de recoger en París su primer Balón de Oro.