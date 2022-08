La mentira de Futre a Florentino Pérez que desencadenó el fichaje de Figo por el Real Madrid

Una mentira de Paulo Futre a Florentino Pérez y el precontrato firmado por el entonces representante de Luis Figo, José Veiga, fueron los detonantes que facilitaron que el futbolista portugués dejara en verano del año 2000 el Barcelona y firmara por el Real Madrid, según desvela un documental sobre el fichaje que cambió para siempre el mundo del fútbol.

Luis Figo no quería tomar la decisión de fichar por los blancos, pero una comisión millonaria le convirtió en 'persona non grata' para siempre en el Camp Nou: la afición azulgrana estalló contra el portugués, acusándole de traidor por marcharse al eterno rival. Figo se jugó el tipo, entre botellas de whisky J&B y cabezas de cochinillo, en sus sucesivas visitas al estadio del Barça con la elástica merengue.

Futre, amigo del representante de Figo y leyenda del Atlético de Madrid, fue la primera persona con la que contactó Florentino Pérez, por entonces candidato a la presidencia del Real Madrid frente a Lorenzo Sanz, para mostrar su interés en firmar al capitán del Barcelona, quien estaba negociando la enésima mejora de su contrato con el club azulgrana.

El exjugador rojiblanco llamó a Veiga en presencia de Florentino Pérez para explicarle el interés del Real Madrid por la estrella lusa y el representante, incrédulo, le colgó el teléfono. Y en ese momento se gestó el fichaje: Futre hizo ver que seguía hablando con su amigo.

Una comisión de 6 millones de euros

"Aquellos 30 ó 40 segundos que fingí hablar con José Veiga para pensar algo que decir fueron la clave de toda la operación", sostiene Futre. Y es que ese se tiró un órdago que el candidato a la presidencia blanca, inesperadamente, aceptó: el exjugador rojiblanco pactó con Florentino Pérez una comisión de "seis millones de euros" que se repartirían él y su amigo en caso de que el Figo fuese el primer 'galáctico' blanco.

Pero la cosa no quedó en palabras: Veiga firmó un precontrato con el candidato del Real Madrid. El propio Figo niega que él firmara ese papel: "Le dije a José que hablara con quien tuviera que hablar". El representante del crack luso lo confirma: "Existió un precontrato, sí. Lo firmé yo. Figo no lo podía firmar [...] Luis Figo nunca vio ese contrato, Florentino nunca tuvo una copia. Había solo una versión. Antes de firmarlo, llamé a Luis Figo y leí todo el contrato. Le pregunté a Luis: ¿Puedo firmarlo? Y Luis me dijo que lo podía firmar".

Sin embargo, el futbolista luso, que ese mismo verano se lució en la Euro 2000, no tenía clara su marcha y siguió mostrando su amor al Barça en los medios de comunicación catalanes: "Esta es y será mi camiseta", declaró durante sus vacaciones en Cerdeña en una entrevista a 'Sport'. Incluso se enfundaba la casaca blaugrana apenas días antes de hacerse oficial su marcha al Real Madrid.

Una cláusula de penalización de 5.000 millones de pesetas

En ese momento, Veiga y Futre voló hacia la isla italiana para convencer al portugués. Había una razón de peso: una cláusula de penalización de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) en el caso de que la operación no llegara no fructificase.

En el documental, no obstante, Florentino Pérez suaviza la validez de este requisito contractual: "Era una cláusula motivadora, nada más. Figo nunca firmó, por lo que es un contrato que firmamos Veiga y yo que se podía considerar como una declaración de intenciones".

En Cerdeña, los comisionistas del fichaje convencieron a Figo para que se subiera a un vuelo para viajar a Lisboa, donde Florentino Pérez le convenció para que finalmente diera el sí al Real Madrid.

El culebrón, según asevera Joan Gaspart, dio un último giro con una llamada del jugador al recién elegido presidente del Barcelona pidiéndole un aval bancario de "500 millones de pesetas" para que le garantizara su continuidad en el Barcelona. Una llamada que Figo niega tajante: "Es mentira".

El fichaje más caro de la historia

Finalmente, Figo firmó el contrato con el Real Madrid, que pocos días después pagaría la cláusula de rescisión de 60 millones, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia en aquel momento. Una decisión de la que el exfutbolista del club catalán, según asevera en el documental 'El caso Figo: El fichaje del siglo' de Netflix, no se arrepiente. Un fichaje que significó un antes y un después en la industria del fútbol y que ahondó aún más si cabe la eterna rivalidad entre blancos y azulgranas.