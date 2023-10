Un menor, ingresado tras recibir una patada en la cabeza en un partido de juveniles: "Pensamos que estaba muerto"

Vanessa Chica es la madre del menor agredido tras un partido de juveniles celebrado el sábado en Villaverde del Río en Sevilla. Su hijo quedó inconsciente y tuvo que ser ingresado en el hospital tras recibir una fuerte patada en la cabeza.

Vanessa recibe en su casa un equipo de Antena 3 Noticias. Su hijo de 17 años, por suerte, ya ha sido dado de alta del hospital y permanece en observación domiciliaria mientras se recupera de sus heridas.

Todos se temían lo peor

El sábado se disputaba el partido Unión Deportiva Villaverde - Juventud Deportiva Bormujos, un encuentro de jugadores que tienen entre 16 y 18 años. "Terminó el partido, los nuestros habían ganado y ya estaban en el campo estirando, normal. Entonces los nuestros se levantaron, se dirigían todos al túnel de vestuario y, en ese trayecto, pues mi hijo se acuerda de muy poco, porque al perder el conocimiento tiene amnesia. Entonces él solo recuerda que se gira, ve a un chaval, él me dice 'lo vi en sprint hacia mí', y ya no se acuerda de nada más", relata Vanessa, que se encontraba en la grada del campo de fútbol en el momento de la agresión a su hijo.

"Este chaval le pega tal patada en la cabeza que lo deja completamente inconsciente, con los ojos en blanco"

"Entonces, lo que nos dicen los testigos, es que le da dos puñetazos. Como mi hijo no se lo espera, lógicamente lo deja como un poco noqueado, de la fuerza lo tira al suelo, y cuando ya mi hijo está en el suelo, que está indefenso completamente, este chaval le pega tal patada en la cabeza que lo deja completamente inconsciente, con los ojos en blanco, y cuando nosotros llegamos pensábamos que estaba muerto", asegura esta madre con el miedo aún en la mirada. "Todo el mundo allí pensaba que estaba muerto. Mi hijo no reaccionaba. Mi hijo estuvo dos minutos sin sentido".

"El niño tenía mucho, mucho dolor en la cabeza, en el oído. Lo tuvieron que trasladar en ambulancia. En el trayecto tuvo que parar la ambulancia porque el niño empezó a vomitar. Llegó bastante mal. Llegó, apenas podía hablar. Le hicieron un TAC y allí seguía vomitando. El TAC, por suerte, salió bien. Es verdad que tiene la parte de la izquierda inflamada, pero eso es completamente normal por la patada que le dio", continúa Vanessa.

"Allí todo el mundo se temía a lo peor. Los chavales se quedaron en shock, los entrenadores, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque no podíamos entender la gravedad de la situación. La verdad, terrible, muy terrible. Para nosotros han sido los peores momentos de nuestra vida, sin duda, porque tú no te esperas como madre que vayas a ver un partido y que pienses que te puedes llevar a tu hijo con los pies por delante. Además, yo tengo una niña pequeña, con 10 años, que por desgracia tuvo que ver cómo su hermano estaba inconsciente. Solo espero que esto no suceda más", reclama la madre del jugador.

El agresor ya había tenido problemas con la justicia

El presunto agresor, es mayor de edad, tiene 18 años. Al interponer la denuncia contra él los padres de la víctima descubrieron que, "cuando era menor, él había tenido problemas con la justicia. No sabemos de qué índole, ni lo que pasó, porque siendo menor, obviamente, esta información está protegida. Pero sí que él tuvo problemas", revela Vanessa. "Al agresor lo tienen completamente identificado, entonces ahora le tendrán que tomar declaración y los cauces legales que tenga que seguir. Esto irá al juzgado y lo que determine un juez".

"Al final, en una de estas, destroza la vida a una persona y a una familia. Este chico no debe de jugar más al fútbol nunca"

El equipo de futbol al que pertenece el autor de los hechos, la Unión Deportiva Villaverde, ha anunciado en un comunicado que tomará las medidas oportunas por este suceso. "Yo ya lo que no entiendo es que chavales que ya han tenido problemas, que además el club es conocedor, puedan seguir jugando al fútbol. Porque al final, en una de estas, destroza la vida a una persona y a una familia. Este chico no debe de jugar más al fútbol nunca. La federación tendrá que tomar medidas contra ese club, contra ese campo, porque además no es la primera vez que ocurren hechos tan graves como el que le ocurrió a mi hijo. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que todo el peso de la justicia caiga sobre él", sentencia.

Los antecedentes violentos en ese campo a los que hace referencia se remontan a un encuentro disputado hace dos años entre el Villaverde del Río y el Atlético Olivarense que acabó en una violenta batalla campal y quince personas heridas. Comenzó con una pelea entre jugadores que derivó en invasión de campo, agresiones y lanzamientos de vallas y sillas. Parte del altercado fue publicado en este vídeo:

"Eso no debe volver a ocurrir"

Antena3 Noticias le pregunta a Vanessa sobre el estado anímico de su hijo tras la brutal agresión: "Él está mal, él no lo entiende, él dice que quiere seguir jugando al fútbol. Yo le he dicho que por favor que no, que deje de jugar al fútbol, que, si no lo hace por él, que lo haga por mí. Yo no puedo volver a ver lo que yo vi. Que él dice que no tiene la culpa, que por qué él tiene que dejar de jugar al fútbol".

Esta madre se ha decidido a hablar con los medios por un motivo: "Como madre solo quiero que ninguna madre, ningún padre, tenga que presenciar lo que nosotros presenciamos ese sábado a las 10 de la noche, que eso no debe volver a ocurrir".