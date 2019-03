Mascherano: "Hay motivos para creer en la remontada"

Ni el 4-0 en contra que lleva el Barça ante el Athletic en la ida de la Supercopa de España ha minado la confianza de los jugadores. Sí, quizá parezca imposible de remontar pero cuántas veces hemos visto hacerse realidad lo que parecía no ser posible. Más motivos hay para que la afición culé crea cuando todo un peso pesado en el vestuario como es Javier Mascherano dijo tras el partido que no había que darles "por muertos". Una idea que ha repetido en el día previo al duelo de vuelta en el Camp Nou.

El central no tiene dudas: "Hay motivos para creer. Sabemos que la remontada es posible aunque no va a ser fácil. Tenemos herramientas para lograrlo. Luis Enrique es el primero que confía plenamente en que este equipo puede hacer un gran partido y darle la vuelta".

Eso sí, Mascherano dijo que lo sucedido en Bilbao fue "exagerado": "Hicimos un mal partido pero el resultado fue exagerado para lo que se vio en el campo. No hay que volverse locos y querer cambiarlo todo. No es normal el grado de efectividad de los rivales en este inicio de temporada. No es normal que cada error se pague con un gol en contra. Nos están penalizando mucho. Hemos de minimizar los errores puntuales en defensa. Volveremos a estar al nivel que teníamos".

El Jefecito apela al público del Camp Nou y a Messi para lograr el título: "Hemos de estar convencidos nosotros de la remontada y después reaccionará la afición. Messi me genera mucha ilusión y mucha confianza, como siempre. Tenerle en el equipo es señal de que algo bueno puede pasar y lo veo convencido de que esto puede dar la vuelta. Es nuestro líder futbolístico. Junto a Iniesta y Luis Suárez nos dan las razones para creer".