Di María: "Mi ambición es ganar la Liga de Campeones con el PSG"

El delantero argentino Angel di María, durante su presentación oficial como jugador del Paris Saint-Germain, ha indicado este jueves que su nuevo club "tiene el objetivo de ganar la Liga de Campeones", y que ese reto igualmente es la "ambición" para su recién estrenada etapa en Francia.

"El club tiene una ambición muy importante: ganar la Liga de Campeones. Eso también es mi ambición. El club tiene un gran proyecto, está creciendo y ganando más y más títulos cada año", aseguró Di María en presencia del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

"Estoy muy feliz de estar aquí. El club me había estado siguiendo desde hace varios años. Estoy muy orgulloso por jugar en este gran club, junto a estos grandes jugadores. Yo quería ser parte de este proyecto para ayudar a alcanzar ese objetivo", insistió el futbolista argentino.

Di María reiteró que fichar por el equipo parisino "es una inmensa fuente de orgullo" para él. "Trataré dar un extra para ayudar al equipo a ir más allá de los cuartos de final en la Liga de Campeones. Estoy encantado de venir a esta ciudad, a Francia y representar una camiseta tan importante", perseveró en su idea.

"El proyecto, el deseo, el entusiasmo... eso es lo que motivó mi decisión de unirme al PSG. Sentí que el club realmente me quería, por eso he venido aquí. Voy a darlo todo y a hacer lo mejor para el equipo. Todo el mundo aportará su granito de arena para alcanzar los objetivos del club", advirtió.

"He pasado pruebas médicas y mi lesión ha sanado. No he entrenado desde la final de la Copa América con Argentina. Hablé con el doctor Rolland, quien me dijo que pasarán entre dos y tres semanas antes de que yo esté de vuelta en la cancha. Espero jugar pronto y evitar lesiones", comentó sobre su estado físico.

Por último, Di María admitió conversaciones con varios de sus compatriotas que ya juegan en el PSG.

"Conozco a Lavezzi desde 2008 y jugamos juntos en la selección nacional. El ha estado aquí durante varios años y ya me habló acerca de este gran club y esta fantástica ciudad", señaló el delantero.

"Nuestra amistad es otra razón por la que firmé para estar aquí. Y también hablé con Laurent Blanc; me dijo que realmente quería que firmase y que quería trabajar conmigo. Eso también fue un factor importante en mi decisión", concluyó el argentino.