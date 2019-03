Brutal agresión a un trío arbitral en Argentina: "Temía no solo por mi vida sino por la de mis compañeros"

Marcelo Acosta, uno de los árbitros brutalmente agredidos por ultras del Juventud, de la cuarta división de Argentina, dijo hoy que temió por su vida y que los efectivos policiales los abandonaron cuando fueron atacados por unos 70 hombres durante el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante Independiente de Chivilcoy.

"Temía no solo por mi vida sino por la de mis compañeros. Cuando entramos a la cancha ya sabíamos que era un partido de alto riesgo. Había gente tomando alcohol. Después adentro de la cancha era un descontrol, tiraron bengalas, botellas, de todo. Lo que tenían lo tiraban", explicó Acosta a Radio Continental.

El ataque ocurrió en el estadio Carlos Grondona, en Pergamino, provincia de Buenos Aires, durante el encuentro de vuelta entre Juventud e Independiente de Chivilcoy, que en la ida empataron 1-1.

El partido de este miércoles se suspendió a los 90 minutos tras una agresión a Mauricio Luna, el otro asistente, cuando Independiente ganaba por 0-1 con un gol de penalti.

"Bajaron de las tribunas, ingresaron a la cancha y no se pudo continuar. Allí llamé a la policía y traté de llegar al vestuario. Me golpearon, también al arbitro principal, a todos. Me pegaron con un palo en la cabeza, al otro asistente le empiezan a pegar patadas, de todo", afirmó.

Acosta dijo que el operativo policial "falló" porque ellos llamaron a los efectivos policiales pero estos no los ayudaron.

"Nos regalaron. Mauricio Luna tuvo pérdida de conocimiento. Yo pensé que nos mataban. Yo dentro de todo no caí al suelo, me pude defender. Se me pasó la vida en un segundo. Ves que no podés hacer nada. Eran 70 que entraron y estaban pegándonos", añadió.

En las últimas horas se conocieron fotografías de los árbitros cubiertos de sangre, con visibles golpes y heridas. El árbitro principal, Bruno Amiconi, sufrió un profundo corte en su cabeza. "Repudio total a lo sucedido y una tristeza que Juventud, de gran campaña, termine el campeonato de esta manera.

Se espera una dura sanción por parte del Consejo Federal (de la Asociación del Fútbol Argentino) para el equipo Celeste", publicó Juventud en su sitio web.