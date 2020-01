Maradona carga contra Higuaín: "Estoy tranquilo, yo nunca traicionaré la camiseta del Nápoles"

El exjugador argentino Diego Armando Maradona, que cumple hoy 56 años, aseguró en un vídeo dirigido a la hinchada del Nápoles que no le "importa lo que haga" su compatriota Gonzalo Higuaín, que marcó el sábado al club azul con la camiseta del Juventus.

Maradona agradeció a los napolitanos por las felicitaciones por su cumpleaños y fue tajante en sus declaraciones sobre Higuaín, al que deseó que "siga por su camino", y también sobre el actual equipo del Juventus, al que 'su' Nápoles le hubiera "metido cuatro".

"Nunca traicionaré la camiseta del Nápoles"

"Os agradezco por vuestros pensamientos por mi cumpleaños, me llegan muchos mensajes, sobre todo de los napolitanos. Yo no traiciono, no me importa lo que haga Higuaín, siga por su camino. Ya no me importa", afirmó Maradona en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

"Estoy tranquilo porque yo nunca traicionaré la camiseta del Nápoles y mi corazón es napolitano", agregó. El "Pibe de Oro" admitió que está triste por la derrota del conjunto napolitano ayer contra el Juventus en la Serie A (2-1, con gol decisivo de Higuaín) pero destacó que el Nápoles en el que jugó él le hubiera goleado sin dificultades a los "bianconeri".

Palo a la Juventus

"Napolitanos, hoy cumplo 56 años y los cumplo con tristeza porque el Nápoles ha perdido contra el Juventus. Nosotros a este Juventus le hubiéramos metido 4 goles, que lo sepáis. Preguntad a vuestros padres si no es así. Este Juventus no es el equipo al que nos medíamos nosotros", dijo.

Maradona jugó siete temporadas en el Nápoles en las que, con dos Scudettos, una Copa Uefa, una Supercopa italiana y una Copa Italia, se convirtió en un ídolo eterno de la afición.