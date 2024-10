Luis de Fuente, contundente con los ultras: "Alguna día pasará una desgracia y..."

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, compareció ante los medios tras facilitar la lista de convocados para los partidos de la Nations League ante Dinamarca y Serbia. El técnico riojano se mostró contundente con los últimos episodios violentos con ultras en el Metropolitano y en Anoeta.

"Hay que erradicar estos comportamientos violentos en el fútbol, en la calle, en el teatro... Tienen que estar fuera de la sociedad. Son los que insultan, faltan y no respetan las normas. Es intolerable que estos comportamientos tengan lugar en un estadio. Tienen que estar fuera del fútbol", indicó Luis de la Fuente.

El seleccionador nacional opinó que los dirigentes y mandatarios del fútbol deben echar a los violentos de los estadios.

"Los violentos sobran en el fútbol y en la sociedad. Tienen que estar fuera y hay que apartarlos. Yo les diría que encuentren las herramientas necesarias para echar a esta gente de los estadios. Si tiene que ser para siempre, pues para siempre. Algún día pasará una desgracia y nos pondremos a rasgar las vestiduras", explicó Luis de la Fuente.

"Todos estamos de acuerdo que los violentos sobran del fútbol y de todos los lados. Debe estar al margen de la sociedad. Hay que dar herramientas para apartarlos porque no tienen cabida. Y no debemos poner paños calientes a la hora de decirlo, porque parece que la hipocresía de ciertos ambientes te impide decir contundentemente que tienen que estar fuera", añadió el seleccionador nacional.

"A Iniesta le doy la enhorabuena por su trayectoria, por su carrera..."

El seleccionador nacional, a cuatro días de que Andrés Iniesta, autor del gol más importante de la historia de la selección española que dio el título soñado del Mundial, en Sudáfrica 2010, anuncie su retirada como jugador profesional, agradeció su carrera y el "ejemplo a la sociedad" que siempre dio con sus valores.

"A Andrés Iniesta le doy la enhorabuena por su trayectoria, por su carrera, pero especialmente por como ha llevado ese recorrido, con valores, dando un ejemplo a la sociedad de todo lo que tiene que ser un deportista y una persona", aseguró De la Fuente.

Respecto a la lista para los dos próximos partidos, De la Fuente habló sobre Samuel Omorodion, delantero español que está firmando un gran comienzo de temporada en el Oporto.

"Samu está en nuestro radar. Tiene mucho futuro en el fútbol español. Le ha tocado no estar, pero podría haber estado, pero entonces me habríais preguntado por el que no está. Le tenemos muy bien valorado. Ayoze, por cierto, está lesionado", aclaró Luis de la Fuente.

"Rodri es insustituible, pero tenemos la fortuna de..."

Respecto a la ausencia de Rodri, lesionado de gravedad en la rodilla, el seleccionado nacional subrayó que el centrocampista del City "es insustituible"

"Rodri es insustituible, pero tenemos la fortuna de contar con el segundo mejor del mundo en su posición. Ahora pueden tener oportunidades otros futbolistas de demostrar todo su potencial. Yo estoy muy tranquilo por todo lo que viene detrás. Hay muchos preparados para tener esta oportunidad y les llegará", indicó Luis de la Fuente.

Por último, el seleccionador nacional admitió que claro que le preocupa la posibilidad de que España se quede sin Mundial por la actual situación en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial. Al que no le preocupe o es un necio o un ignorante. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para normalizar la situación y pelear por mantenerlo y, como se está hablando, tener la final en el Bernabéu", concluyó De la Fuente.

