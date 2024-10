Mikel Oyarzabal estalla contra la UEFA: "La imagen que hemos dado como fútbol europeo es una vergüenza"

Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, exigió anoche a la UEFA "dar un paso al frente" para que no se repitan los graves incidentes ocurrido con los ultras del Anderlecht en Anoeta, cuando los radicales belgas arrancaron las sillas de la grada y comenzaron a lanzarlas contra los aficionados que se encontraban justo debajo.

"No se puede venir al fútbol a hacer el gilipollas como han venido estos imbéciles a lanzar cosas Venir desde donde has venido para pegarte... Eso no puede permitirse. Es un mensaje para la UEFA porque el club está obligado a vender esas entradas y si luego el club visitante vende esas entradas cuando tu no tienes el control sobre a quién se las vende, te puede venir cualquier persona", denunció Oyarzabal.

"Los mayores perjudicados, a parte de nuestros aficionados, son ellos mismos (UEFA) porque la imagen que hemos dado hoy como UEFA fútbol europeo es una vergüenza", denunció el capitán de la Real Sociedad.

"Hay que condenarlo, la UEFA tiene que dar un paso adelante"

Mikel Oyarzabal condenó lo ocurrido y explicó que "son cosas que no pueden pasar".

"Condenar que pasen estas cosas, son cosas que no pueden pasar. Al final la gente que viene a su campo a ver a su equipo se tiene que marchar a casa porque cuatro imbéciles estén lanzando cosas y creo que no se puede permitir. Hay que condenarlo, la UEFA tiene que dar un paso adelante", señaló Oyarzabal.

Por último, el capitán de la Real Sociedad denunció que el colegiado no parara el partido ante la gravedad de los que estaba sucediendo en la grada.

"Llevábamos quince minutos jugando el partido y desde el banquillo diciéndoles que tenían que parar... y la UEFA no ha hecho nada. Y le sacan los colores, cuando no das un paso adelante", concluyó Oyarzabal.

