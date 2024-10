Andrés Iniesta anunciará su futuro el 8 de octubre: todo apunta a su retirada del fútbol

Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español y autor del gol en la final del Mundial 2010 de Sudáfrica, ha informado a través de sus redes sociales que el próximo 8 de octubre anunciará su futuro. Bajo el título 'coming Soon' (próximamente), se puede ver a una persona pintando al centrocampista manchego en un muro y escribiendo la fecha (08-10-2024) y la frase 'to my future'.

Pese a que no hay nada confirmado, varios medios como Marca o Relevo adelantan que Iniesta comunicará el próximo martes su retirada del fútbol a sus 40 años y tras más de dos décadas como futbolista. El centrocampista manchego, formado en la cantera del Barça, disputó 16 temporadas con el Barcelona en las que ganó 32 títulos: cuatro Champions League, nueve Ligas, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis Copas del Rey y siete Supercopas de España. Iniesta disputó 674 partidos con el Barcelona, anotando 57 goles y dando 139 asistencias.

En el 2018 Iniesta se marchó del Barcelona y fichó por el Vissel Kobe japonés, club en el que jugó seis años. El futbolista albaceteño se fue en 2023 al Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos y, tras una temporada, a día de hoy se encuentra sin equipo.

Con la selección española, Iniesta formó parte de la mejor generación del fútbol español y conquistó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010). El jugador manchego disputó 136 partidos con la selección absoluta, anotando 13 goles y repartiendo 29 asistencias.

