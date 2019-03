Luis Enrique: "Si tengo que dar un mensaje al club hablo con el presidente"

QUIERE LOS TRES PUNTOS ANTE EL LEVERKUSEN

El entrenador del FC Barcelona defendió su decisión de no hacer cambios en el partido ante el Valencia en Mestalla y calificó como "lectura totalmente incorrecta" la interpretación de que no hizo cambios como un mensaje al club para que se fiche en enero. "Si tengo que dar un mensaje al club hablo con el presidente. Además ya lo he hecho. En Valencia entendí que no había otra opción que mejorara lo que veía. Vi el partido controlado y hacer cambios por hacer cambios no tiene sentido", ha explicado Luis Enrique.