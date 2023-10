Montse Tomé, sobre la vuelta de Jennifer Hermoso a la Selección: "Noto que está mucho mejor"

La Selección Española de Fútbol Femenina, de mano de Montse Tomé, ha anunciado sobre las 16 horas en sus redes sociales la lista de 23 convocadas para los dos partidos de la UEFA Nations League ante Italia y Suiza con la novedad de la vuelta de Jennifer Hermoso. La centrocampista madrileña regresa a una convocatoria tras el polémico beso de Luis Rubiales en la celebración del Mundial de Fútbol el pasado 20 de agosto.

Lista completa de convocadas

PORTERAS: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salon.

DEFENSAS: Ona Batlle, Oihane Hernández, Irene Paredes, Ivana Andrés, Laia Aleixandri, María Méndez y Olga Carmona.

MEDIOCENTROS: Tere Abelleira, Jennifer Hermoso, Maite Oroz, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Anna Torrodá.

DELANTERAS: Salma Paralluelo, Mariona Caldentey, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi, Athenea del Castillo, Esther González y Lucía García.

Tomé: "Todo lo que ha hecho la RFEF es por Jenni"

La seleccionadora asturiana comenzó su intervención felicitando a la Selección Masculina por su pase a la Eurocopa 2024 y aprovechó para anunciar dos cambios en su staff de cara a este parón. El por qué de la vuelta de Jenni Hermoso fue, como no, la primera pregunta a la que se enfrentó: "Hemos hablado con ella, veo que está mejor y estamos contentos de tenerla de vuelta, en la primera convocatoria pensé que era mejor que no estuviera para protegerla".

"No sabemos nada de Mapi ni Patri..."

Remarcable también las ausencias de Mapi León y Patri Guijarro, las dos jugadoras que abandonaron la concentración en Valencia tras la reunión con Víctor Francos: "Respeto su decisión, la entiendo, no hemos sabido nada más desde entonces, de todas formas queremos jugadoras que quieran estar en la Selección, esto es un privilegio".

La exfutbolista también quiso aclarar que ni en la primera ni en esta convocatoria ha hablado con todas las jugadoras: "Me gustaría que este tema se fuese zanjando. En ningún momento dije que había hablado con todas las jugadoras, con algunas sí y con otras no". Tomé, sobre la incorporación de Jorge Vilda al banquillo marroquí femenino, no quiso pronunciarse: "No tengo nada que decir".

España, a dar un paso de gigante hacia semis

'La Roja' venció 2-3 a Suecia (nº1 del ranking) en Estocolmo y goleó 5-0 a Suiza en sus dos primeros partidos de la UEFA Nations League, en los cuales también se estrenó Montse Tomé en el banquillo cosechando dos grandes victorias un mes después de que la Selección de Vilda, entonces el entrenador, ganara el Mundial de Fútbol a Inglaterra por 1-0.

El objetivo de España no es otro que que vencer a Italia (27 de octubre en Salerno) y a Suiza (31 de octubre en Zúrich) para conseguir el pleno: 4 de 4 y 12 de 12. Si así termina siendo darían un paso de gigante hacia la clasificación a semifinales de la Nations League y hacia los Juegos Olímpicos, ahora mismo aventajan en 3 puntos a Suecia, la segunda clasificada. Los dos encuentros de este parón se jugarán lejos del territorio nacional.