Montse Tomé se rinde a Putellas tras la remontada ante Suecia: "He visto una Alexia diferente"

En el deporte no hay mejor antídoto que ganar. La Selección Española se ha llevado 3 puntos de oro en Göteborg, ante Suecia, la primera del ranking mundial, remontando y consiguiendo la victoria en la última jugada del partido, Mariona Caldentey convirtió el penalti en el minuto 95 (2-3).

Un bálsamo que cura, aunque sea un poco, las heridas de las últimas semanas. Las jugadoras, el staff y todos los aficionados quieren que estas jugadoras, recientes campeonas del mundo, se dediquen a hacer lo que mejor saben: jugar al fútbol, y que lo hagan en un ambiente sano.

"Alexia es una profesional de 10, he visto a una Putellas diferente"

Montse Tomé, la entrenadora española, se estrenó este viernes en el banquillo de 'La Roja' y no lo pudo hacer con un resultado mejor, uno de esos que te hacen volverte a casa con una sonrisa de oreja a oreja. La asturiana compareció en rueda de prensa tras la victoria y se rindió a Alexia Putellas, la estrella de la Selección, que cuajó un gran partido pese a no marcar.

"Hoy he visto una Alexia diferente. Una Alexia que disfrutaba y me alegro mucho por ella. Es una de las jugadoras que más activas han estado estas semanas y me parece una profesional de diez", ha explicado.

"Han dignificado la profesión"

Tomé ha querido mandar un mensaje a sus jugadoras, las cuales han pasado una semana complicada en la que apenas han podido dormir 4 horas al día: "Les he dicho que es un día en el que ellas han dignificado la profesión que tanto disfrutan y me he sentido feliz. Ha sido un debut especial en una semana complicada, pero sentía que podíamos cambiar esa energía y centrarla en el fútbol", aseguró la asturiana.

Su debut puede decirse que fue soñado, ganar a la mejor selección del mundo por ranking y hacerlo en el último minuto es algo inigualable, ¿cómo ha vivido el partido? "Tenía mucha confianza en mí y en mi trabajo, lo único que pedía es que nos dejasen trabajar. No nos han permitido los primeros días de concentración estar centrados en el fútbol. No sentía presión sino ganas de enseñar lo que hemos trabajado".

La pancarta de suecas y españolas: "Se acabó"

Las selecciones femeninas de Suecia y España posaron juntas antes del pitido inicial para hacerse una fotografía con una pancarta en la que se podía leer: "Se Acabó. Nuestra lucha es la lucha del mundo".

Antes del encuentro también se pudo apreciar el gran apoyo de la afición local a las futbolistas españolas. "Se Acabó", "Con vosotros, Jenni Hermoso y La Roja", se podía leer en otras pancartas. Por otra parte, las 11 jugadoras españolas aprovecharon la foto oficial para posar con el puño en alto y una pulsera en su muñeca dónde está escrito el mensaje "Se Acabó".