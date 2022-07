Lewandowski aviva la polémica entre Bayern y Barça: "Haaland no tuvo nada que ver con mi salida, se dijeron muchas cosas falsas"

Bayern de Múnich y Barcelona andan este verano en un constante cruce de declaraciones. Si hace unas semanas fue el entrenador bávaro, Julian Nagelsmann, el que se desmarcó diciendo que desde el Barça no tiene dinero pero compra todos los jugadores que quiere, ayer Joan Laporta respondió con un contundente mensaje: "que se preocupen de lo suyo".

El presidente también habló de la preocupación de los rivales blaugranas, Bayern y Real Madrid entre ellos, que dice a las claras que están "haciendo las cosas bien".

"Algunas personas no me dijeron la verdad"

Ahora, el nuevo y flamante fichaje del Barcelona, Robert Lewandowski, aviva esta guerra con unas declaraciones en las que el polaco quiere zanjar toda la polémica que ha rodeado su traspaso y en las que acusa a personas del gigante alemán de no "decir la verdad".

"El interés del Bayern en Haaland no tuvo nada que ver. La decisión de salir no fue por él, porque no veía un problema si él se unía al Bayern de Múnich. Pero algunas personas no me dijeron la verdad. Siempre es importante ser claro, decir la verdad. Tal vez para algunas personas ese fue el problema", señala el delantero a ESPN en clara referencia a la directiva y al cuerpo técnico bávaro.

"Todo lo que sucedió en las últimas semanas antes de que me fuera del Bayern fue, por supuesto, mucha política. El club trató de encontrar una justificación para venderme a otro club y explicar algo que era difícil de entender. Tal vez los fanáticos y yo tuvimos que aceptar esto, aunque fue un montón de tonterías falsas sobre mí", añade sobre su salida del club alemán después de ocho temporadas y más de 300 goles.

Feliz en Can Barça

Lewandowski está encantado con la adaptación a su nuevo equipo, con la buena relación con sus compañeros y espera poder transmitir a los más jóvenes su experiencia sobre el césped.

"Xavi me ayudó mucho. No tenemos ningún problema para comunicarnos. Mis compañeros me quieren ayudar y me apoyan mucho. Para mí eso es muy importante, porque veo que se abren a mí, que están dispuestos a ayudarme", afirma el atacante.

"Es una gran oportunidad para ser la persona que puede liderar, con el lenguaje corporal y los gestos sobre el campo. Quiero mostrarle a los jóvenes que no importa cuántos goles hayamos anotado, podemos anotar aún más, que siempre hay que pensar en positivo, y tratar de trabajar lo más duro posible", comentó sobre el ilusionante grupo de promesas y certezas de la plantilla culé.

Grandes refuerzos y un 'viejo amigo'

El Barcelona está siendo el protagonista del mercado. Con la activación de la primera palanca y la segunda cesión de derechos televisivos, Joan Laporta y Mateu Alemany han podido añadir o mantener en el plantel de Xavi Hernández un gran número de jugadores: Kessié, Christensen, Dembélé, Raphinha, Koundé y el propio Lewandowski.

El atacante pide paciencia para encajar las piezas y ser una "máquina" bien engrasada. "Ya tenemos cinco jugadores nuevos. Tal vez las primeras semanas serán difíciles para todo el equipo y habrá que hacer un proceso de adaptación para encajar las piezas. Estoy bastante seguro de que después de unas semanas esta máquina funcionará todos los días, cada semana incluso mejor que antes", aseguró.

Volverá a compartir ataque con Aubameyang, con el que ya coincidió en Dortmund

En la Ciudad Condal, el polaco coincide ahora con uno de sus antiguos compañeros de baile y con el que formó una pareja letal hace casi una década: Pierre-Emerick Aubameyang. Ambos coincidieron en la campaña 2013/2014 en las filas del Borussia Dortmund y Lewandowski se muestra feliz de volver a compartir ataque con el "divertido" gabonés.

"Lo pasamos muy bien en el Borussia Dortmund. Recuerdo exactamente cómo jugamos, lo que hicimos en el campo y fuera del campo. Es un gran tipo, muy divertido. Luego nuestro camino fue diferente y ambos logramos mucho en este tiempo. Volver a jugar con él es muy agradable y me hace feliz", concluyó.